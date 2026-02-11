Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους από 16 Φεβρουαρίου

0

Το νέο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ εξασφαλίζει λιγότερα έντυπα, απλούστερες δηλώσεις και περισσότερη διαφάνεια για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώνεται η πλήρης μετάβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ», το οποίο αντικαθιστά το «Εργάνη Ι» που διακόπτει τη λειτουργία του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το «Εργάνη ΙΙ» αποτελεί νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr και ενσωματώνει προβλέψεις του ν. 5053/2023, καθώς και απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο ν. 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι «13 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας» του συστήματος γίνεται «ουσιαστική αναβάθμιση», με απλοποίηση διαδικασιών, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, ενώ, όπως σημείωσε, ενισχύεται και η διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

Το «Εργάνη ΙΙ» λειτουργεί δοκιμαστικά από τον Απρίλιο του 2025 και, τον Δεκέμβριο του 2025, ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, το υπουργείο επισημαίνει ότι το νέο σύστημα παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης, καταργεί έντυπα και συμπτύσσει διαδικασίες — ενδεικτικά, για την πρόσληψη προβλέπεται ένα έντυπο αντί για τέσσερα, ενώ στοιχεία που παλαιότερα απαιτούσαν χρονοβόρες ενέργειες καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του πληροφοριακού συστήματος. Προβλέπονται επίσης νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων, ενιαία παρακολούθηση τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους, καταγραφή συνολικών εβδομαδιαίων ωρών για περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης και διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.

Για τους εργαζόμενους, το υπουργείο αναφέρει ότι μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr παρέχεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα στοιχεία της εργασιακής σχέσης και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης ουσιωδών όρων εργασίας. Παράλληλα, από την αναβάθμιση επωφελείται και η δημόσια διοίκηση, καθώς το σύστημα μετατρέπεται από «σύστημα γεγονότων» σε μητρώο και ενισχύονται τα εργαλεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.