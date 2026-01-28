Στο 1,74% το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

0

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατομμυρίων ευρώ

Με ελαφρώς αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας σε επενδυτές και φυσικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,74% από 1,70% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. Ευρώ κατά 2,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.