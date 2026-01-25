Έρχεται εβδομάδα αυξήσεων για ένα εκατομμύριο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

0

Σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολογίας

Εβδομάδα αυξήσεων στους μισθούς περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι η τρέχουσα, καθώς τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στους μισθούς, ήτοι γεγονός που οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση των καθαρών αποδοχών και άμεσο όφελος που θα φανεί στην τσέπη των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ήδη δει τις αυξήσεις αυτές, καθώς οι αποδοχές τους προπληρώνονται για τον μήνα εργασίας.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον αρμόδιο υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, και ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, συνιστά, όπως επισημαίνουν τα στελέχη του υπουργείου, τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων τής Μεταπολίτευσης.

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες. Το πόσο θα μειωθούν οι συντελεστές εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: Από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και από την ηλικία του εργαζόμενου.

Είναι χαρακτηριστικό, προσθέτουν τα ίδια στελέχη, ότι από τις αλλαγές στις κλίμακες ευνοούνται κυρίως η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ενδεικτικά, προκύπτει μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών και θέσπιση συντελεστή 9% για νέους έως 30 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ τον χρόνο. Επίσης, προβλέπεται μηδενισμός φόρου για πολύτεκνους με ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% του φόρου για τους τρίτεκνους με ατομικό ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Οι μειώσεις φόρων είναι μεγαλύτερες για τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται θετικά και τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, τα οποία καλύπτονται ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό και από το αφορολόγητο.

Συνολικά, ωφελούνται περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι (μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες) που σήμερα υπόκεινται, με βάση τα εισοδήματά τους, σε φόρο εισοδήματος. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, σε 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και σε 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Αναλυτικά:

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

* Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%

* Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%

* Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ, από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά ισχύουν επιπλέον παρεμβάσεις:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

* 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

* 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

* 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

4. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ, που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

* 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

* 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

* 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

* 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

* 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.

Υπάρχουν, παράλληλα, επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

6. Για τους νέους έως 25 ετών, οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7. Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 9%.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Αυξήσεις για τους νέους:

1) Νέα 25 ετών που εργάζεται στον κλάδο των υπηρεσιών με 980 ευρώ καθαρά τον μήνα (ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ), θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο μισθός της θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 ευρώ θα λαμβάνει πλέον 1.071 καθαρά (και για τους 14 μισθούς). Επομένως, το ετήσιο καθαρό μισθολογικό της όφελος θα είναι 1.283 ευρώ, περίπου 1,3 μισθούς.

2) Νέος εργαζόμενος σε εταιρία πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα, ηλικίας 24 ετών με 1.250 ευρώ καθαρό μισθό, θα έχει επίσης μηδενικό φόρο. Από τον Ιανουάριο θα πάρει αύξηση 177 ευρώ μηνιαίως, άρα τα 1.250 ευρώ θα γίνουν 1.427 ευρώ. Η μείωση φόρου ετησίως θα είναι 2.483 ευρώ, που ισοδυναμούν με 2 επιπλέον μισθούς.

3) Νέος 29 ετών που εργάζεται στον κλάδο του τουρισμού, με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ, θα φορολογείται πλέον με 9% αντί για 22%. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο θα λαμβάνει 1.600 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση 100 ευρώ μηνιαίως (επί 14 μισθούς, το ετήσιο όφελος θα είναι 1.400 ευρώ, όσο περίπου ένας μισθός).

4) Νέα 28 ετών με ένα τέκνο, που εργάζεται στην εστίαση, με καθαρό μισθό 1.260 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα έχει αύξηση 93 ευρώ, στα 1.353 ευρώ, ενώ το ετήσιο όφελός της θα είναι 1.300 ευρώ, δηλαδή ένας επιπλέον μισθός.

Αυξήσεις για τους μισθωτούς με παιδιά:

1) Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με ένα παιδί και καθαρό μισθό 1.510 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα λάβει αύξηση 43 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή θα έχει πλέον μισθό 1.553 ευρώ. Συνολική ετήσια μείωση φόρου 600 ευρώ. Εάν εργάζεται και η σύζυγός του με αντίστοιχες αποδοχές, το ετήσιο όφελος διπλασιάζεται (1.200 ευρώ όφελος).

2) Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα λάβει αύξηση 64 ευρώ, επομένως ο μισθός του θα φτάσει τα 1.590 ευρώ. Η συνολική ετήσια μείωση φόρου είναι 900 ευρώ, ενώ εάν εργάζεται και η σύζυγός του, το όφελος συνολικά για την οικογένεια θα ανέλθει στα 1.800 ευρώ ή περίπου 130 ευρώ μηνιαίως.

3) Δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.780 ευρώ, θα δει τον μισθό του από τον Ιανουάριο να αυξάνεται κατά 75 ευρώ μηνιαίως και σε ετήσια βάση κατά 900 ευρώ. Εάν η σύζυγός του είναι δημόσιος υπάλληλος με καθαρό μισθό 1.488 ευρώ, η μισθοδοσία θα αυξηθεί κατά 50 ευρώ μηνιαίως στα 1.538 ευρώ. Επομένως, το ζευγάρι των δημοσίων υπαλλήλων θα έχει συνολικό όφελος 125 ευρώ μηνιαίως ή 1.500 ευρώ ετησίως.

4) Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα χωρίς τέκνα με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα έχει αύξηση 200 ευρώ σε ετήσια βάση. Εάν εργάζεται και η σύζυγος με αντίστοιχες αποδοχές, το ετήσιο όφελος διπλασιάζεται στα 400 ευρώ.

Αυξήσεις σε τρίτεκνους και πολύτεκνους:

1) Τρίτεκνος στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.540 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα έχει αύξηση 121 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή ο μισθός του θα διαμορφωθεί στα 1.663 ευρώ. Εάν και η σύζυγός του εργάζεται με καθαρό μισθό 1.290 ευρώ, τότε θα έχει αύξηση 93 ευρώ, στα 1.384 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, το ζευγάρι τρίτεκνων θα έχει αυξημένους μηνιαίους μισθούς κατά 214 ευρώ ή 3.000 ευρώ ετησίως.

2) Πολύτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ, από τον Ιανουάριο θα δει αύξηση 293 ευρώ, δηλαδή θα παίρνει 2.102 ευρώ. Το ετήσιο όφελος θα είναι 4.100 ευρώ. Εάν η σύζυγός του εργάζεται στο δημόσιο με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει τις αποδοχές της να αυξάνονται κατά 140 ευρώ στα 1.667 ευρώ. Συνολικά, το μηνιαίο όφελος και για τους δύο εργαζόμενους πολύτεκνους θα είναι 433 ευρώ και το ετήσιο όφελος 5.780 ευρώ.

Τέλος, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026, τον Μάρτιο 2027.