ΔΥΠΑ: 10.000 νέες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες

Πλήρης και μερική απασχόληση, με έμφαση στη μητρότητα

Ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00, οι αιτήσεις για το νέο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων».

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, καθώς και τη διευκόλυνση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, προκειμένου να παρέχεται ουσιαστική ευελιξία σε γυναίκες - και ιδίως σε μητέρες ανήλικων τέκνων - που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν σε αυτήν τη φάση να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενες

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ωφελούμενες του προγράμματος είναι γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς τέκνα, με έμφαση σε μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις μήνες.

Επιχορήγηση

Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως.

Για μακροχρόνια άνεργες ή/και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως.

Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Η ΔΥΠΑ καλεί τις επιχειρήσεις και τις ενδιαφερόμενες γυναίκες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει την ουσιαστική στήριξη της απασχόλησης, την κοινωνική ευαισθησία και τις πραγματικές επιλογές εργασίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.