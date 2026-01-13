Με πτώση 0,21% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 281,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,62%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Πειραιώς και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.206,30 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,21%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.217,45 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 2.201,70 μονάδες (-0,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 281,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.042.819 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+3,75%), της Πειραιώς (+1,79%), της Τιτάν (+1,29%) και της Εθνικής (+0,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,57%), του ΟΛΠ (-1,73%), της ΔΕΗ (-1,57%), της Viohalco (-1,49%) και της Coca Cola HBC (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 9.002.905 και 8.839.417 μετοχές, αντιστοίχως, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 68,69 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 38,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 77 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (+3,75%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,77%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παπουτσάνης (-3,81%) και Νάκας (-3,80%).