Με υψηλά κέρδη 44,30% έκλεισε το 2025 για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Υπεραπόδοση των τραπεζών με άνοδο 78,37% - Στά 146,253 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Με υψηλά κέρδη 44,30% έκλεισε το 2025 για τη χρηματιστηριακή αγορά, κοντά στα υψηλά 16 ετών. Στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς έκλεισε με ανεπαίσθητη πτώση 0,01%, στις 2.120,71 μονάδες. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς το 2025 αυξήθηκε κατά 43,108 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε κατά 78,37%, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 49,87 %, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε κατά 21,04%.

Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη θετική χρονιά αποδόσεων (13,65% το 2024, 39,08% το 2023, 4,08% το 2022 και 10,43% το 2021).

Η αγορά κινήθηκε ανοδικά (38,41%) στο εννεάμηνο 2025 (Ιανουάριος 5,42%, Φεβρουάριος 3,77%, Μάρτιος 4,82%, Απρίλιος 0,77%, Μάϊος 7,83%, Ιούνιος 2,01%, Ιούλιος 6,78%, Αύγουστος 1,36%, Σεπτέμβριος 0,62%). Ο Οκτώβριος (-1,92%) έβαλε «στοπ» στο ανοδικό σερί των 11 διαδοχικών μηνών (47,12% ο Γ.Δ.Τ και 99% τα κέρδη των τραπεζών), ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά. Η αγορά επανήλθε σε ανοδική τροχιά το Νοέμβριο (4,41%) και έκλεισε τον Δεκέμβριο με κέρδη 1,80%.

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατέγραψε επίσης υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να ανέρχεται στα 210 εκατομμύρια ευρώ. Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, φτάνοντας τα 210 εκατ. ευρώ το 2025.

Tο 2025 βελτιώθηκε η ρευστότητα των συναλλαγών κατά 57% σε σχέση με το 2024 ενώ και η συμμετοχή των ενεργών κωδικών αυξήθηκε κατά 20% παραμένοντας ωστόσο αισθητά χαμηλότερα (-40%) από τα προ κρίσης επίπεδα.

Η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ 69% και το συνολικό ύψος κεφαλαίων που αντλήθηκαν να φτάνει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης, εκδόσεων ομολογιών και νέων εισαγωγών.

Το χρηματιστηριακό γεγονός της χρονιάς ήταν η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext.

Με εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt αλλάζει πίστα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου( περίπου 12 δισ. ημερησίως)

Επίσης ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets), σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.