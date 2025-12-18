Με άνοδο 0,81% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 264,28 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 2.000 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Τιτάν, της Σαράντης και του ΔΑΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.100,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,81%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 264,28 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.472.957 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,04%), της Τιτάν (+2,60%), της Σαράντης (+2,28%), του ΔΑΑ (+2,13%), του ΟΠΑΠ (+1,89%) και της Motor Oil (+1,72%), αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,26%), της ΓΕΚ ΤΕΡΑΝ (-1,04%) και της Optima Bank (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 23.199.748 και 8.613.078 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 79,96 εκατ. ευρώ και Alpha Bank με 29,60 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 44 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+12,75%) και Παπουτσάνης (+6,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-2,60%) και Interlife (-2,25%).