Με άνοδο 0,94% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 312,11 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να διασπά ανοδικά και τις 2.100 μονάδες, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2025.

Η αγορά συμπλήρωσε έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 4,69%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Εθνικής και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.106,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,94%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 312,11 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 77.494.802 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 4,89%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,62%), της Εθνικής (+3,38%), της Πειραιώς (+2,31%), της ΔΕΗ (+2,29%) και της Motor Oil (+1,75%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,49%), της Metlen (-0,94%), της Aktor (-0,85%) και της Elvalhalcor (-0,62%), αναλύθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 33.601.694 και 19.827.156 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 69,51 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 34,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 59 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης (+12,45%) και Foodlink (+10,98%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Intralot (-17,27%) και Ιντρακάτ (-5,81%).