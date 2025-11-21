6ο Φόρουμ Διεθνούς Διαιτησίας Αθηνών: «Κατασκευαστικές Συμβάσεις και Διεθνής Διαιτησία»

0

Διαλέξεις, πάνελ και συζητήσεις υψηλού επιπέδου από καταξιωμένους νομικούς, διαιτητές και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Η Ελληνική Ένωση Διαιτησίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 6ου Φόρουμ Διεθνούς Διαιτησίας Αθηνών (6th Athens International Arbitration Forum), που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Δεξιώσεων). Θα περιλαμβάνει διαλέξεις, πάνελ και συζητήσεις υψηλού επιπέδου από καταξιωμένους νομικούς, διαιτητές και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φετινό συνέδριο, στο πλαίσιο των Athens Arbitration Days 2025, είναι αφιερωμένο στο επίκαιρο και στρατηγικής σημασίας θέμα: «Κατασκευαστικές Συμβάσεις και Διεθνής Διαιτησία».

Με τον κατασκευαστικό κλάδο να έχει πλέον ανακάμψει δυναμικά και να προετοιμάζεται για μια δεκαετία έντονης ανάπτυξης, η διαιτησία σε κατασκευαστικές διαφορές αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Οι διαφορές που προκύπτουν από μεγάλα έργα υποδομής αποτελούν πλέον τον κύριο όγκο των υποθέσεων διαιτησίας, απαιτώντας από δικηγόρους και διαιτητές βαθιά τεχνική γνώση και πρακτική εμπειρία.

Διακεκριμένοι και έμπειροι επαγγελματίες του χώρου θα αναλύσουν τις τελευταίες εξελίξεις και προκλήσεις του κλάδου και θα επικεντρωθούν σε θέματα όπως: Ευθύνη σε Κατασκευαστικές Διαφορές, Επιτροπές Αποφυγής και Επίλυσης Διαφορών (DAABs), Κατασκευαστική Διαιτησία και Δημόσιο / Κρατικές Οντότητες και Δικονομικά Ζητήματα στη Διαιτησία Κατασκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του Φόρουμ.

Η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως μέσω Zoom.