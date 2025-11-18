Έμμεσο «φρένο» Στουρνάρα για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

0

«Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να οδηγήσει μόνη της στον μετασχηματισμό της Ευρώπης»

«Φρένο» στην περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βάζει εμμέσως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

«Με το βασικό επιτόκιο να βρίσκεται πλέον στο 2%, έχουμε επιτύχει σημαντική χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης, καθιστώντας την πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά πιο προσιτή και προσβάσιμη, κάτι που είναι απαραίτητο για τη στήριξη της οικονομικής ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας» υπογράμμισε ο ίδιος σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται το "International Banker".

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Στουρνάρας, «η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να οδηγήσει μόνη της στον μετασχηματισμό της Ευρώπης».

«Για τον λόγο αυτό, πιέζουμε για την επίτευξη προόδου σε άλλους τομείς, ιδίως στην χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική της Ένωσης. Η πρόοδος αυτή ενισχύει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής, όπως καταδεικνύεται σαφώς και στην αξιολόγηση της στρατηγικής μας για το 2025.

Προκειμένου να κινητοποιήσουμε επενδύσεις στην κλίμακα που απαιτείται για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης και να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη θα διαχέονται απρόσκοπτα πέρα από τα σύνορα, πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση και να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας πλήρως ανεπτυγμένης ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων (SIU). Η τελευταία θα βελτιώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα διοχετεύει τις αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις, ιδίως σε κρίσιμους τομείς όπως η καινοτομία, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, οι υποδομές και η άμυνα.

Μια πιο ολοκληρωμένη Ένωση θα επέτρεπε στο ευρώ να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο ως διεθνές νόμισμα. Αυτό σημαίνει όχι μόνο να μοιραζόμαστε τα οφέλη που συνοδεύουν μια τέτοια παγκόσμια θέση, αλλά και να αναλάβουμε τις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται, ιδίως σε μια εποχή που ο κόσμος χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από αβεβαιότητα .

Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί στις περιστάσεις. Η ΕΚΤ εργάζεται για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ, ενός έργου που μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του νομίσματός μας στην ψηφιακή εποχή. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα, προστατεύοντας παράλληλα τη νομισματική μας κυριαρχία.

Η τρέχουσα θεσμική δομή της ευρωζώνης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς η ΕΚΤ λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς έναν πραγματικό δημοσιονομικό ομόλογό της σε επίπεδο ευρωζώνης. Η επίτευξη βασικών μακροπρόθεσμων στοιχείων επιτυχίας για τον διεθνή ρόλο του ευρώ -δηλαδή, η επίτευξη συμφωνιών σχετικά με μια κεντρική δημοσιονομική ικανότητα της ΕΕ και ένα ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο- θα αποτελέσει πραγματική καμπή.

Αυτό, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των εσωτερικών φραγμών που κατακερματίζουν την ευρωπαϊκή αγορά -όπως περιγράφεται στην έκθεση Letta (του Enrico Letta, πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας) και σε διάφορες μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)- θα αυξήσει το ποσοστό απόδοσης των εγχώριων επενδύσεων, οδηγώντας σε υψηλότερο επενδυτικό δείκτη και κλείνοντας έτσι το χάσμα επενδύσεων και παραγωγικότητας με τους παγκόσμιους ομολόγους μας» αναφέρει μεταξύ άλλων στο άρθρο του, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.