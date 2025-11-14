Εβδομαδιαία άνοδος 3,65% για το Χρηματιστήριο

0

Κέρδη 40,13% από τις αρχές του 2025

Με σημαντικά κέρδη 3,65% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 3,80%.

Δύο διεθνείς επενδυτικοί οίκοι (UBS, HSBC) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026 και εκτιμούν ότι το ελληνικό επενδυτικό στόρι θα συνεχίσει να «πουλάει».

Η UBS σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις λίγες φθηνές αγορές με θετικό προφίλ κινδύνου, διαθέτει σταθερή δημοσιονομική βάση, ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρές τράπεζες, με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% και χαμηλά P/BV. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας η ελληνική αγορά καταγράφει αρνητικό perception premium της τάξης του -40% έως -50%, κατατάσσοντάς τη ανάμεσα στις χώρες που διαπραγματεύονται με το μεγαλύτερο discount έναντι της ιστορικής τους αποτίμησης.

Η Ελλάδα σύμφωνα με την UBS και το 2026 παρουσιάζεται ως μια αγορά που μπορεί να επωφεληθεί από τη στροφή κεφαλαίων προς την περιφέρεια και τη νέα φάση ανασυγκρότησης της Ευρώπης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες περιπτώσεις που διατηρούν θετική στάθμιση στα χαρτοφυλάκια των funds που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές, σημειώνει η HSBC και παρά το μικρό σχετικό βάρος της ελληνικής αγοράς στους δείκτες, τα ενεργά κεφάλαια αυξάνουν την παρουσία τους.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Το ποσοστό των GEMs funds που επενδύουν σε ελληνικές μετοχές έχει ενισχυθεί αισθητά, ξεπερνώντας χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία. Η HSBC εντοπίζει την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank ανάμεσα στις μετοχές που προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Σε αναβάθμιση των τιμών- στόχων των ελληνικών τραπεζών προχωρά η UBS, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου, ενώ τις θεωρεί φθηνές, παρά τις υψηλές αποδόσεις που καταγράφουν το 2025.

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει discount 18% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, με P/E στο 7,2 έναντι 8,8 του ευρωπαϊκού κλάδου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.059,39 μονάδες, έναντι 1.986,89 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,65%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 40,13%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,89%, και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 45,77%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,31%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 19,08%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,08%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 80,09%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.177,252 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 235,45 εκατ. ευρώ, από 234,674 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,6 δισ. ευρώ, στα 141,243 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 38,098 δισ. ευρώ.