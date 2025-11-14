Με πτώση 0,75% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 209,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς μειώνονται οι προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 4,43%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.059,39 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.051,41 μονάδες (-1,13%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,65%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,13%,

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.067.350 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,00%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,75%), του ΟΤΕ (+1,34%), της Τιτάν (+1,27%), της Elvalhalcor (+1,18%) και της Viohalco (+1,13%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-1,57%), Coca Cola HBC (-1,54%), Lamda Development (-1,49%), της Πειραιώς (-1,46%), της Metlen (-1,33%) και της Aegean Airlines (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.002.179 και 5.802.764 μετοχές, αντιστοίχως, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,64 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 21,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+20,74%) και Ικτίνος (+6,28%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,24%) και Δομική Κρήτης (-4,85%).