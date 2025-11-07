Υπεγράφη η συμφωνία της Atlantic-See LNG Trade (AΚTOR-ΔΕΠΑ) για το αμερικανικό LNG

0

Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα κατευθύνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου σε αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης

Υπεγράφη σήμερα στο Ζάππειο, στο πλαίσιο του 6ο PTEC, η συμφωνία της Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. (κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ), με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη.

Το πλαίσιο της συμφωνίας αφορά και μνημόνιο συνεργασίας της Atlantic-See LNG με εταιρείες της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας στις οποίες θα καταλήγει το αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβυθούσα.

Συμφωνία οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ με επίκεντρο θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Κοινή Διακήρυξη για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, υπέγραψαν σήμερα στο Ζάππειο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον των ΗΠΑ Jacob Helberg, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC).

Ο κ. Helberg τόνισε ότι η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η διακηρυξη αντανακλά την αφοσίωση των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος, σταθερός και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. «Μαζί», είπε, «διαμορφώνουμε ένα μέλλον με οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια».