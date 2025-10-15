Με νέα πτώση 0,54% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 250,967 εκατ. ευρώ

Με απώλειες για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Χρηματιστήριου Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 11,05 μονάδων (-0,54%) στις 2.045,81 μονάδες.

Πιέσεις, για μία ακόμη φορά δέχθηκαν οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, με αυτή του Μυτιληναίου (ΜΕTLEN) να κλείνει με απώλειες 5,09% στα 42,520 ευρώ, καθώς και οι περισσότερες τράπεζες.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και αυξημένο τζίρο, με μεγάλο μέρος των συναλλαγών να γίνεται μέσω προσυμφωνημένων πακέτων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι μεγάλοι επενδυτές αναδιαρθρώνουν θέσεις και περιορίζουν τα ρίσκα τους.

To κλίμα σήμερα ήταν υποτονικό με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής και να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις ενόψει των επόμενων εταιρικών αποτελεσμάτων και διεθνών εξελίξεων. Η αγορά σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση δείχνει να εισέρχεται σε φάση διόρθωσης, με τις στηρίξεις στις 2.030-2.035 μονάδες να αποτελούν το επόμενο σημείο αναφοράς.

Πιο αναλυτικά , Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.396 μονάδες με τις μετοχές της Alpha Bank να υποχωρεί -1,11%, Πειραιώς -0,60% και Εθνική -0,15%, ενώ ανοδικά η Eurobank στο +0,39%.

Στις υπόλοιπες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,60 ευρώ με πτώση -0,32% και αποτίμηση 6,88 δισ. ευρώ, η Coca Cola έκλεισε στα 39,21 ευρώ, με άνοδο +1,13%, ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,71 ευρώ, με πτώση -0,51% , η ΔΕΗ έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με πτώση -1,11%, ο Aktor έκλεισε στα 8,47 ευρώ, με πτώση -2,08%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 250,967 εκατ. ευρώ, συνολικά μέσω των 19 πακέτων άλλαξαν χέρια μετοχές αξίας 14,48 εκατ.ευρώ.

Από τις 123 μετοχές που κινήθηκαν σήμερα οι 46 σημείωσαν άνοδο οι 60 έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο και 17 έμειναν αμετάβλητες.