Με ανεπαίσθητη πτώση 0,01% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 368,61 εκατ. ευρώ

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Σεπτέμβριο με άνοδο 0,62%, με την αγορά να συμπληρώνει 11 μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στη διάρκεια των 11 τελευταίων μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 47,12%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 38,41%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.034,22 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.019,82 μονάδες (-0,72%) και υψηλότερη τιμή στις 2.036,60 μονάδες (+0,11%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 368,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 149,82 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 80.649.698 μετοχές, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,15%), του ΔΑΑ (+2,87%), της Aktor (+2,01%) και της Alpha Bank (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,10%), της Elvalhalcor (-2,02%), της Aegean Airlines (-1,76%) και της Κύπρου (-1,47%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 37.993.469 και 23.329.084 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 124,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bankμε 83,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 70 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mevaco (+21,90%) και Τρία 'Αλφα (κ) (+6,87%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (-10,57%) και Λεβεντέρης(π) (-9,84%).