Με πτώση 0,17% έκλεισε το Χρηματιστήριο

Στα 220,74 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.031,81 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.037,77 μονάδες (+0,13%) και κατώτερη τιμή στις 2.021,39 μονάδες (-0,68%)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 38,25%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 220,74 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.876.846 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+3,05%), της Viohalco (+2,34%), της Πειραιώς (+1,96%) και της Σαράντης (+1,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,81%), της ΕΥΔΑΠ (-2,48%), της Metlen (-2,20%) και του ΟΛΠ (-1,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.327.668 και 7.962.839 μετοχές, αντιστοίχως, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 33,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,90 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 58 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+6,73%) και Ίλυδα (+3,37%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (-7,66%) και Fais Group (-5,36%).