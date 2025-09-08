Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε τα μέτρα της ΔΕΘ: «Η Ελλάδα συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη»

0

Δείτε πίνακες

«Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας σε συνέντευξη Τύπου τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Και πρόσθεσε ότι «είναι μια χώρα που αλλάζει και προοδεύει, δίνει ελπίδα σε νέους και οικογένειες και ασφάλεια σε κάθε πολίτη».

Όπως είπε ο υπουργός, οι αλλαγές στο φορολογικό δεν είναι αποσπασματικές, αλλά αλλάζουν συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος. Ενισχύουν τους νέους, δίνουν ανάσα στην περιφέρεια και βοηθούν στο δημογραφικό πρόβλημα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε οκτώ σημεία:

1. Μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο μονάδες για όλους, ειδικά για τους τρίτεκνους ο συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9% και ειδικά για τους πολύτεκνους μηδενίζεται. Έτσι, το αφορολόγητο για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω αυξάνεται στα 27.000 ευρώ.

Με αποτέλεσμα, τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 1.650 ευρώ και πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει καθαρό όφελος 4.100 ευρώ. Το όφελος για το ζευγάρι πολλαπλασιάζεται επί δύο, ενώ τα οφέλη θα είναι ορατά από τον Ιανουάριο 2026.

2. Ενίσχυση της νέας γενιάς, με στόχο τη μείωση της ανεργίας στις μικρές ηλικίες. Για παράδειγμα, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και άτομα έως 25 ετών, ο συντελεστής μηδενίζεται. Για άτομα 25- 30 ετών, μειώνεται από το 22% στο 9%. Όπως είπε ο υπουργός, έως 30 ετών είναι πάνω από 260.000 άτομα και έως 25 ετών 70.000 άτομα.

3. Στήριξη της μεσαίας τάξης, με την εισαγωγή, μεταξύ άλλων, του ενδιάμεσου συντελεστή 39%, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 5 μονάδες με τα ισχύοντα σήμερα.

4. Ενίσχυση της περιφέρειας, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για περιοχές με έως 1.500 κατοίκους (π.χ. αφορά σε Λέσβο, Σάμο, Κω, κ.ά.). Επίσης, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής στα ενοίκια 12.000- 24.000 ευρώ (π.χ. ο φόρος των 6.350 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 5.150 ευρώ), επεκτείνεται η απαλλαγή του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν, κ.λπ.

5. Μειώνεται κατά 50% η φορολογική επιβάρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Καταργείται για ελευθέριο εισόδημα για νέες μητέρες έως δύο έτη. Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης.

6. Καταργείται σε βάθος διετίας η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους, ήτοι το 2026 θα λάβουν τη μισή αύξηση. Όπως είπε ο υπουργός, για συνταξιούχο με εισόδημα 14.000 ευρώ ή καθαρή σύνταξη 1.080 ευρώ, το συνολικό όφελος θα είναι 593 ευρώ καθαρά (συνυπολογίζεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου των 250 ευρώ και η ωφέλεια από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών), ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 362 ευρώ από την προσωπική διαφορά.

7. Υπάρχει εθνική στόχευση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, από τον Οκτώβριο. Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών και θεσπίζονται φορολογικές απαλλαγές έως 200% σε τομείς σε άμυνα και τεχνολογία.

8 .Στα επιμέρους μέτρα, καταργείται το τέλος τηλεόρασης 10%, δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αναγνωρίζονται μισθολογικά οι 5ετείς κύκλοι σπουδών και χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο για ιδρύματα και κληροδοτήματα.

Ενίσχυση του εισοδήματος και μείωση των φορολογικών βαρών για την πλειονότητα των πολιτών - Η εξειδίκευση των μέτρων

Από τον Ιανουάριο του 2026 θα δουν οι υπάλληλου του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα τις αυξήσεις στους μισθούς τους από τη μείωση του φόρου εισοδήματος αλλά και από το νέα αύξηση του κατώτατου μισθού όπως τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι ατομικές επιχειρήσεις, και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Οι παρεμβάσεις για το 2026, με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Αυτό αναφέρεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την επισήμανση ότι οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

(α) τη σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους,

(β) το μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027,

(γ) παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που αφορούν τις αποδοχές εξωτερικής υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, τη μισθολογική εξέλιξη των μηχανικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πενταετή κύκλο σπουδών, τη θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών,

(δ) την κατάργηση σταδιακά του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους,

(ε) τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, (στ) την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στο φόρο εισοδήματος από ακίνητα, καθώς και την επέκταση του μέτρου απαλλαγής του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν και το 2026, της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια καθώς και του περιορισμού των νέων airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας το 2026 και

(ζ) τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για τις κατοικίες και σημαντικές μειώσεις των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα, καθώς και προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών για τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και τις νέες μητέρες.

Αυτές οι παρεμβάσεις, επισημαίνεται από το υπουργείο, πραγματοποιούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2026, έναντι του 2025 ανέρχεται σε 3,6% ή περίπου 3,7 δισ. ευρώ. Από αυτές τις δαπάνες εξαιρείται η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών κατόπιν της ενεργοποίησης της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Σημειώνεται ότι το 2026 οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων αναμένεται να ανέλθουν σε 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2025.

Από τα 3,7 δισ. ευρώ, τα 2,8 δισ. ευρώ περίπου αφορούν σε προγραμματισμένες δαπάνες: (α) 1 δισ. είναι περίπου η ετήσια αύξηση των τακτικών λειτουργικών δαπανών του κράτους, (β) 1,15 δισ. περίπου για το 2026 είναι η αναμενόμενη αύξηση των συντάξεων τόσο βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού όσο και νέων συνταξιοδοτήσεων, (γ) 470 εκατ. ευρώ περίπου είναι η αύξηση των μισθών δημοσίων υπαλλήλων βάση του κατώτατου μισθού και το επίδομα επικινδυνότητας των ένστολων που εφαρμόζεται για πλήρες έτος το 2026 και (δ) περίπου 150 εκατ. ευρώ αφορούν σε άλλα μικρότερα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και επιβαρύνουν δημοσιονομικά το 2026 (αύξηση ορίου φαρμακευτικής δαπάνης, εφαρμογή κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο, μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές κτλ.).

Ωστόσο, η καλή επίδοση του 2024 λόγω των ενεργητικών μέτρων εσόδων περιορισμού της φοροδιαφυγής που μείωσαν τον στόχο καθαρών δαπανών κάτω των ορίων, πέραν των μόνιμων μέτρων ύψους 1,1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο 2025 (επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία και αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), επιτρέπει να δαπανηθούν έως περίπου 800 εκατ. ευρώ επιπλέον του ετήσιου ορίου. Συνεπώς ο δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα, επιπρόσθετα αυτών που έχουν ανακοινωθεί, ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ για το 2026.

Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026, ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν στο κόστος μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και 1,76 δισ. ευρώ σε νέα μέτρα. Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα μέτρα (αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας, μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στη κλίμακα ενοικίων, κατάργηση ΕΝΦΑ για μικρούς οικισμούς, απαλλαγή φόρου ιδρυμάτων) έχουν επιπρόσθετη επίδραση για το 2027, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο 2026 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επιπλέον υιοθετούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

(α) Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

(β) Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.

(γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

(δ) Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει. Συνεπώς ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται από τα 350 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 400 εκατ. αποτελεί δωρεά των τραπεζών και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ είναι η συνεισφορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και στόχος είναι μέσω του Προγράμματος να υλοποιηθούν έργα συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Ανάλυση μέτρων:

Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Γενικές παρεμβάσεις:

-Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

*Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

*Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

*Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

*Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

-18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

-16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

-9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

-Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

*24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

*22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

*20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

*18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

*16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

-Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

-Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, σε 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και σε 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα

Ενδεικτικά παραδείγματα

-Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

-Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

-Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

-Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

-Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

-Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

Β. Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων

B.1 Μέτρα που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα

-Αύξηση των συντάξεων βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3% το 2024 και 2,4% το 2025. Σωρευτική αύξηση 2023- 2025 13,6%, με συνολικό ετήσιο κόστος 1,9 δισ. ευρώ.

-Κατάργηση της μείωσης του 30% επί των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων από το 2024.

-Αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ετησίως, έτσι ώστε να αυξάνεται ετησίως το κατώφλι κάθε κλιμακίου ανάλογα με το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων από το 2025, έτσι ώστε και οι συνταξιούχοι που υπόκεινται σε ΕΑΣ να λαμβάνουν ετησίως το πλήρες ποσό της αύξησης.

-Επέκταση απαλλαγής φαρμακευτικής δαπάνης στους χαμηλοσυνταξιούχους από το 2025.

-Κοινωνική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/ΜΣΣ, καθώς και των ανασφάλιστων υπερήλικων και όλων των ατόμων με αναπηρία, με ετήσιο κόστος 360 εκατ. ευρώ.

B2. Νέα μέτρα για τους συνταξιούχους

Πέρα από την ωφέλεια που θα δουν οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και την ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, από τον Ιανουάριο 2026, εφαρμόζονται αυξήσεις με δημοσιονομικό κόστος 542 εκατ. ευρώ:

-Αυξάνονται περεταίρω οι συντάξεις βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Με τις παρούσες μακροοικονομικές προβλέψεις η αύξηση υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,35% και το δημοσιονομικό κόστος σε 467 εκατ. ευρώ.

-Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

-Από τον Ιανουάριο 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ. 'Αμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

-Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

-Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

-Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

-Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Για τα τεκμήρια διαβίωσης ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι "η αναμόρφωση έχει στόχευση σε ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα που δεν επιβαρύνει δυσανάλογα" προσθέτοντας ότι "κάνουμε μια παρέμβαση που είχαμε δεσμευτεί να πραγματοποιήσουμε".

Με τη μεταρρύθμιση θα τροποποιηθούν τα τεκμήρια για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα σκάφη.

Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

- Αναφορικά με τις κατοικίες, σύμφωνα με την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. ο οριακός συντελεστής σήμερα ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά τ.μ.) είναι 40 ευρώ με την αντικειμενική δαπάνη να φτάνει τα 3.200 ευρώ. Με το νέο συντελεστή αυτή πέφτει στα 28 ευρώ και στα 2.240 ευρώ σημειώνοντας μια μείωση 30%.

Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται, για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

- Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών, ενώ για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

- Αναφορικά με τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σήμερα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας.

Για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ'αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

- Για τα σκάφη, σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30%, από την 1η Ιανουαρίου 2026, στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές. Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.

Τα νησιά που εντάσσονται στο μειωμένο ΦΠΑ είναι τα εξής:

* Λειψοί

* Τήλος

* Αγαθονήσι

* Χάλκη

* Μεγίστη

* Κάλυμνος

* Νίσυρος

* Πάτμος

* Σύμη

* Κάρπαθος

* Κάσος

* Αστυπάλαια

* Λήμνος/'Αγιος Ευστράτιος

* 'Αγιος Ευστράτιος

* Ικαρία

* Φούρνοι Κορσεών

* Οινούσες

* Ψαρά

* Σαμοθράκη

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Κώτσηρας, από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων. Το τέλος ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η πρόβλεψη για μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έως 500 ατόμων ή δημοτικές κοινότητες εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 ατόμων, σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 άτομα. Συνεπώς στο μειωμένο ποσό εντάσσονται ακόμη 176 οικισμοί οι οποίοι οριακά ετίθεντο εκτός ρύθμισης.

Τέλος, εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη. Εκτιμάται ότι ωφελούνται περίπου 6.000 νέες μητέρες. Το δημοσιονομικό κόστος των ανωτέρω παρεμβάσεων υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2025 (δηλώσεις 2026).

«Αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος»

«Πρόκειται για μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν αποτελεί απλώς τεχνική διόρθωση στους αριθμούς. Δεν είναι δηλαδή μια αποσπασματική αλλαγή, ένας συντελεστής, μια απαλλαγή, μια μικρή παρέμβαση. Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και ολοκληρωμένο, γιατί αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο φορολογούμε στη χώρα μας».

Αυτό ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Πρόσθεσε δε, ότι «ενσωματώνει το δημογραφικό στην εξίσωση του φορολογικού συστήματος. Δίνει ξεχωριστή στήριξη στους νέους και στις οικογένειες, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη, προσφέρει ανάσα στην περιφέρεια και θωρακίζει την εθνική ισχύ.

Είναι δηλαδή μια εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική φορολογίας, η οποία ευελπιστούμε ότι θα καθορίσει θετικά την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, άλλωστε, δίπλα μου τον τίτλο που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία με την οποία κινηθήκαμε για να δομήσουμε αυτά τα μέτρα: Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη.

Σε αυτό μας οδήγησε η δύσκολη πραγματικότητα η οποία καταγράφεται διεθνώς, αλλά και την οποία βιώνουμε έντονα στη χώρα μας. Η ανάγκη δηλαδή να δράσουμε άμεσα είναι αυταπόδεικτη. Η στατιστική που μας πληγώνει δείχνει πως η Ελλάδα μικραίνει και γερνά. Το 2008 γεννήθηκαν πάνω από 118.000 παιδιά. Το 2024 κάτω από 70.000. Σχεδόν δηλαδή 40% λιγότερα μέσα σε 15 χρόνια. Παράλληλα οι πολίτες κάτω των τριάντα ετών μειώθηκαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από περίπου 3,8 εκατομμύρια σε κάτω από τρία εκατομμύρια.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια χώρα που δυσκολεύεται να ανανεώσει τις γενιές της. Σχεδόν όλες οι χώρες στην Ευρώπη έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται ο ενεργός πληθυσμός, να επιβαρύνεται το ασφαλιστικό σύστημα, να τίθεται σε δοκιμασία η προοπτική της χώρας.

Αυτό λοιπόν είναι το οποίο με αυτή την αλλαγή, η οποία δεν αρκεί από μόνη της, αυτό το αναγνωρίζουμε, αλλά η αντίληψη του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ποια είναι; Ότι κατ' ελάχιστον οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε το σύστημα φορολογίας σε αυτό το πολύ μεγάλο εθνικό διακύβευμα, όπως το έχουν κάνει και τόσες άλλες χώρες στην Ευρώπη».

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο υπουργός είπε τα εξής:

«Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης είναι στο 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026. Τα μέτρα αυτά το 2027 πηγαίνουν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση.

Οι παρεμβάσεις που θα δούμε στην κλίμακα άμεσης φορολογίας αφορούν περίπου τέσσερα εκατομμύρια συμπολίτες μας, αλλά το σύνολο των μέτρων επί της ουσίας αφορούν και το σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μία θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Ελαφραίνουμε δηλαδή βάρη από τις πλάτες όλων των πολιτών.

Ο παρονομαστής είναι το δημογραφικό. Ο αριθμητής είναι οι τομείς που πρέπει να στηριχθούν για να κρατηθεί η χώρα όρθια και να δοθεί προοπτική. Τα παιδιά και οι νέες οικογένειες. Για να ξαναγίνει η Ελλάδα μια χώρα που μεγαλώνει, που γεννά. Η μεσαία τάξη που παράγει, οι συνταξιούχοι, η στέγη. Γιατί χωρίς πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία, οι νέοι δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους.

Η περιφέρεια και τα ακριτικά νησιά που κρατούν ζωντανή την εδαφική συνοχή και την εθνική ταυτότητα. Η άμυνα και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας. Μετατρέπουμε δηλαδή την οικονομική πολιτική σε εθνικό πρόταγμα.

Πάμε τώρα στα κεφάλαια αυτής της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Κεφάλαιο πρώτο: Φορολογικοί συντελεστές και οικογένεια.

Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για όλους τους πολίτες με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Σας έχουμε ήδη δώσει την κλίμακα, τη νέα κλίμακα την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Θα σας δοθεί και ένα αναλυτικό φυλλάδιο δεκάδων σελίδων με όλα τα παραδείγματα, με όλες τις αλλαγές στους συντελεστές αλλά και με στοχευμένα παραδείγματα για το σύνολο των παρεμβάσεων.

Όμως ξεκινώ τονίζοντας ότι ειδικά για τους τρίτεκνους από 10 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από το 22% σε 9% και αντιστοίχως μηδενίζεται για τους πολύτεκνους. Στην πράξη, το αφορολόγητο των οικογενειών με τέσσερα παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερο όριο δηλαδή για κάθε επιπλέον τέκνο. Αυτό θέλω να το τονίσω. Συνεχίζεται -επειδή έχουμε πει ότι ο φόρος θα μειώνεται στις ενδιάμεσες κλίμακες, δύο μονάδες ανά παιδί: Αυτό προφανώς θα ισχύει και για μετά τα τέσσερα παιδιά. Στις ενδιάμεσες. Θα τα αναλύσει διεξοδικά ο Θάνος Πετραλιάς.

Να δώσω δύο παραδείγματα εδώ. Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως. Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου περίπου 4.100 ευρώ.

Δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, εφόσον μιλάμε για ζευγάρι, αν έχουμε τους ίδιους αριθμούς και στους δύο, πολλαπλασιάζονται αυτά τα νούμερα επί δύο. Δεύτερη παρατήρηση. Επειδή εδώ μιλάμε για φορολογία που αφορά μισθωτούς εισοδήματος και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ειδικά για τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τα χρήματα αυτά θα είναι ορατά στους λογαριασμούς τους από τον Ιανουάριο του 2026.

Να πω εδώ ότι με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, επειδή ανέφερα τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, μιλάμε για περίπου 142.000 τρίτεκνους και για περίπου 25.000 πολυτέκνους.

Κεφάλαιο δεύτερο: Στήριξη της νέας γενιάς.

Ενισχύουμε τους νέους στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας, σε μια περίοδο που διαθέτουν πιο περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία. Ο στόχος είναι να μειώσουμε το ποσοστό ανεργίας στις μικρές ηλικίες. Το ποσοστό ανεργίας πέφτει συνολικά, αλλά θέλουμε να δώσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στα πρώτα τους βήματα και έτσι βλέπουμε ότι ακόμη και τώρα το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το γενικό.

Έτσι, οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών μηδενίζονται. Για νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής για εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ μειώνεται από το 22% στο 9%.

Τώρα, επειδή προφανώς ακούμε και τα σχόλιά σας από χθες από το πρωί, τα οποία βλέπουμε στον Τύπο και στην τηλεόραση, να αναφέρω επειδή άκουσα τη φράση «πόσους αφορά αυτό;». Λοιπόν, οι νέοι, οι οποίοι είναι μέχρι 30, πάνω από τις 10.000 ευρώ -πάνω από το αφορολόγητο- είναι 260.000. Και εκείνοι οι οποίοι είναι μέχρι 25 ετών είναι 70.000. Αυτό είναι με τα φετινά νούμερα τα οποία είδαμε πριν. Στο φυλλάδιο που θα σας δώσουμε θα δείτε και τα περσινά και θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει και μια αύξηση αυτών των αριθμών σε σχέση με πέρυσι, η οποία επίσης είναι χαρακτηριστική.

Κεφάλαιο τρίτο: Στήριξη της μεσαίας τάξης.

Ενισχύεται ουσιαστικά η μεσαία τάξη. Μειώνονται κατ' αρχήν όλοι οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ σε κάθε κλιμάκιο δύο μονάδες χωρίς τέκνα και μετά συν δύο για κάθε παιδί. Ενώ εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39%, δηλαδή 5 μονάδες χαμηλότερος από τον σημερινό για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο βασικά διορθώνεται μια στρέβλωση του παρελθόντος, καθώς η Ελλάδα είχε πολύ χαμηλά τον ανώτατο συντελεστή. Σας καλώ να κάνετε την αντίστοιχη σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης για να διαπιστώσετε ότι είναι ακριβώς έτσι. Το αποτέλεσμα ήταν να αδικούνται πολλοί που εργάζονται σκληρά και παράγουν.

Κεφάλαιο τέταρτο: Δημογραφικό, στέγη, αποκέντρωση.

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αυτό ωφελεί πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους στα χωριά της χώρας μας. Αυτό αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585. Θα σας δώσουμε τη λίστα των οικισμών αυτών αμέσως μετά, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους. Μια στοχευμένη φορολογική ασπίδα. Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε 5 νησιά του Αιγαίου λόγω του μεταναστευτικού Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως. Προστίθενται πολλά άλλα τα οποία θα σας ανακοινώσουμε στη συνέχεια.

Να πω απλώς -επειδή και εκεί υπήρξε μια σύγχυση, επειδή μιλάμε για μείωση ποσοστού σε ποσοστό- πρακτικά σημαίνει ότι για αυτά τα νησιά το 24% γίνεται 17% και το 13% γίνεται 9%.

Και τέλος εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια από 35% για εισοδήματα από 12.000 μέχρι 24.000 ευρώ. Ένα παράδειγμα τώρα ως προς αυτό. Για ετήσιο εισόδημα που ενοίκια 25.000 ευρώ σήμερα ο φόρος είναι 6.350 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα θα μειωθεί σε 5.150 ευρώ. Όφελος 1.200 ευρώ.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου κενών ακινήτων που νοικιάζονται στο 2027. Επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2026. Επεκτείνεται η απαγόρευση για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Κεφάλαιο πέμπτο: 'Αλλες φορολογικές ρυθμίσεις για το δημογραφικό.

Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών που διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων, η τεκμαρτή φορολόγηση για αυτούς. Αυτό ίσχυε μόνο για δημοτικές ενότητες και ήταν μια αδικία που θέλαμε να διορθώσουμε. Οπότε επεκτείνεται στους οικισμούς.

Καταργείται - αίτημα των τρίτεκνων και των πολυτέκνων - το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες και για δύο έτη μετά τη γέννα. Συνολικότερο αίτημα, εγώ θα έλεγα, και πολύ δίκαιο. Μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά τα τεκμήρια διαβίωσης. Βασικά αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα τεκμήρια δουλεύουν. Αυτό θα το αναλύσουμε διεξοδικά στην πορεία. Τις αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζει η εφορία βάσει περιουσιακών στοιχείων και τρόπου ζωής: κατοικίες, σκάφη, αυτοκίνητα.

Να πω ας πούμε ότι ειδικά για τα αυτοκίνητα, ποια ήταν η αδικία; Το τεκμήριο, το τεκμαρτό τεκμήριο λειτουργούσε με βάση τα κυβικά. Αυτό είναι εκτός εποχής. Θα γίνεται τώρα με βάση τους ρύπους. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως αυτών των αλλαγών που θα ακούσετε στη συνέχεια και επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ, τα εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία έχουν δικό τους εισόδημα. Επίσης, δίκαιο αίτημα τρίτεκνων και πολυτέκνων, τους οποίους είχαμε συναντήσει, είχα συναντήσει τον Ιούλιο και από τη λίστα των πραγμάτων που μας έδωσαν αξιολογήσαμε ότι μια σειρά από αιτήματα έπρεπε να πραγματοποιηθούν και πολύ γρήγορα.

Κεφάλαιο έκτο: Συνταξιούχοι.

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί σε ορίζοντα δύο ετών, δηλαδή έως το 2027. Ξανά εδώ -επειδή ακούσαμε ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες παρεξηγήσεις- να πω τι σημαίνει αυτό: Επειδή την πρώτη χρονιά θα ισχύσει το 50%. Σημαίνει όχι ότι θα λάβουν λιγότεροι από τους 670.000 και πάνω συνταξιούχους που σήμερα έχουν προσωπική διαφορά την αύξηση. Σημαίνει ότι θα λάβουν τη μισή αύξηση για μια χρονιά που προκύπτει. 'Αλλωστε σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή τι έχει κάνει; Έχει ενσωματώσει με βάση τον πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κάθε χρόνο να συστηματοποιούνται αυξήσεις στις συντάξεις.

'Αρα για μια χρονιά θα λάβουν τη μισή αύξηση που δικαιούνται από αυτή την παράμετρο. Παραδείγματα. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ τι λαμβάνει; Θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου -την οποία είχαμε ανακοινώσει την Τρίτη του Πάσχα από αυτό το βήμα- και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Οι αλλαγές στις κλίμακες αφορούν και τους συνταξιούχους. Το σύνολο είναι 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται κάποιος σε προσωπική διαφορά, ειδικά για το 2026, θα λάβει 462 ευρώ καθαρά. Και εδώ ουσιαστικά πήγαμε να διορθώσουμε μια αδικία. Με την κατάργηση, οι αυξήσεις θα φτάνουν ολόκληρες στο συνταξιούχο αίροντας μια αδικία που κρατούσε χρόνια. Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων είναι κριτήριο κοινωνικής συνοχής. Αν αφεθούν πίσω, το δημογραφικό πρόβλημα βαθαίνει και κοινωνικά.

Κεφάλαιο έβδομο: Το πακέτο μέτρων έχει συνολικά εθνική στόχευση.

Μέρος του είναι η αναμόρφωση των μισθολογίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφάλειας. Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση, η οποία θα γίνει σε Αστυνομία, σε Πυροσβεστική, στο Λιμενικό. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ένστολων με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ το μήνα, ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό.

Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών. Βελτιώνονται οι αποδοχές της εξωτερικής υπηρεσίας για τους διπλωμάτες μας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Επιπλέον, -και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω- θεσπίζονται εκπτώσεις 200% στον φόρο, υπερεκπτώσεις, δηλαδή 100%, σε μια σειρά από στρατηγικούς τομείς, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που έχουν σχέση με την άμυνα και την τεχνολογία. Ποιοι είναι οι τομείς; Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων, κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Με όλα τα παραπάνω τι θέλουμε να κάνουμε; Θέλουμε να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία ως μια ευκαιρία για την Ελλάδα, ειδικά τώρα που αυτό μπαίνει στη συζήτηση ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θωρακίζουμε την ισχύ της χώρας. Τιμάμε τον άνθρωπο που στέκεται στα σύνορα ξηράς και θάλασσας. Διασφαλίζουμε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ασφαλή σύνορα, ζωντανούς ακριτικούς τόπους και παραγωγική ανασυγκρότηση με ελληνική υπογραφή.

Κεφάλαιο όγδοο: Επιμέρους μέτρα.

Πριν ολοκληρώσουμε μια πρώτη προσέγγιση και πάμε στην αναλυτική παρουσίαση, θα ήθελα να αναφέρω και κάποια επιμέρους μέτρα που δε συνδέονται άμεσα με το δημογραφικό ή την άμυνα, αλλά αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας.

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10%. Εδώ υπήρχε μια αδικία : να μην υπάρχει το αντίστοιχο τέλος σε διεθνείς πλατφόρμες όπως το Netflix και να υπάρχει σε ελληνικές. Το διαβάζαμε χρόνια, το ακούγαμε χρόνια. Ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε.

Δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων με 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών γίνεται αφορολόγητο και αναγνωρίζονται μισθολογικά οι 5ετείς κύκλοι σπουδών, τα Integrated Master για το Πολυτεχνείο και για όλες τις άλλες 5ετείς σπουδές από τον ελληνικό δημόσιο τομέα, δύο κλιμάκια πάνω.

Επίσης, θα υπάρξει και απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα, το εντάσσουμε στα δημοσιονομικά μέτρα γιατί αφορά τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε διεξοδικά το επόμενο διάστημα που θα φέρουμε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή, που θα αφορά συνολικά το πώς διαχειριζόμαστε τα Κοινωφελή Ιδρύματα στη χώρα μας.

Με αυτή τη μεταρρύθμιση η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Ότι ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών της. Μέσα από τις παρουσιάσεις των συναδέλφων θα πάμε σε βάθος σε όλες τις αλλαγές, αλλά νομίζω ότι θα γίνει ακόμη πιο σαφές το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε.

Η Ελλάδα είναι χώρα που αλλάζει, που προοδεύει, που δε μένει πίσω, που δε γυρνά στο χθες. Είναι μια χώρα που δίνει ελπίδα στους νέους, στις οικογένειες και ασφάλεια σε κάθε πολίτη».