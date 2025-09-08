Εκτός ελέγχου ο παράνομος τζόγος στην Ευρώπη

0

Ο παράνομος online τζόγος κυριάρχησε στην Ευρώπη το 2024, αποσπώντας σοκαριστικό 71% της αγοράς – €80,6 δισ. τζίρος πέρα από κάθε έλεγχο

Η νέα έκθεση που δημοσίευσε το next.io αποκαλύπτει πως μη αδειοδοτημένοι πάροχοι σάρωσαν το ευρωπαϊκό διαδίκτυο, την ώρα που οι ρυθμιστικές αρχές έτρεχαν πίσω από τα γεγονότα, ανήμπορες να ελέγξουν την έκρηξη των crypto καζίνο, των prediction markets και των offshore στοιχηματικών.

Τα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Yield Sec και την European Casino Association, δείχνουν ότι τα παράνομα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) αυξήθηκαν κατά 53% σε σχέση με το 2023.

Αντίθετα, οι νόμιμοι πάροχοι συγκέντρωσαν μόλις €33,6 δισεκατομμύρια, δηλαδή μόνο το 29% της αγοράς. Η έκρηξη αυτή συνέβη καθώς οι ρυθμιστικές αρχές δυσκολεύτηκαν να ελέγξουν την άνοδο των crypto καζίνο, των prediction markets και των μη αδειοδοτημένων στοιχηματικών πλατφορμών, μέσα σε μια χρονιά γεμάτη με σημαντικά αθλητικά γεγονότα.

Κυριαρχία των Μη Αδειοδοτημένων στο Περιεχόμενο iGaming

Η νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι το εντυπωσιακό 92% του περιεχομένου που σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια και είδαν οι καταναλωτές στην Ε.Ε. το 2024 προήλθε από μη αδειοδοτημένους παρόχους. Αυτή η τεράστια παρουσία οδήγησε σε υψηλά επίπεδα εμπλοκής: 81 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, περίπου το 18% του πληθυσμού, αλληλεπίδρασαν με παράνομες πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών μέσα στη χρονιά.

Η επίδραση ποικίλλει σημαντικά ανά περιφέρεια:

Ανατολική Ευρώπη: 82% των €35,5 δισ. προέρχονται από παράνομες πηγές.

Δυτική Ευρώπη: 72% της αγοράς των €44,3 δισ. ελέγχεται από μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Νότια Ευρώπη: 58% της αγοράς βρίσκεται εκτός ρυθμιστικού πλαισίου.

Βόρεια Ευρώπη: 55% της δραστηριότητας αφορά μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες.

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα την Ελλάδα, έρευνα που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, αποκάλυψε πως περίπου 800.000 Έλληνες παίζουν σε παράνομες αγορές με τον τζίρο να ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

€20 Δισεκατομμύρια Φορολογικών Απωλειών

Η επικράτηση της παράνομης αγοράς είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στα δημόσια έσοδα όσο και στη βιωσιμότητα των νόμιμων επιχειρήσεων. Το 2024, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. εκτιμάται ότι έχασαν περίπου €20 δισεκατομμύρια σε φορολογικά έσοδα εξαιτίας των μη αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι νόμιμες εταιρείες δυσκολεύτηκαν να διατηρήσουν το μερίδιό τους στην αγορά.

Οι παράνομοι πάροχοι κέρδισαν €2,40 για κάθε €1 που κέρδιζαν οι αδειοδοτημένοι, αναδεικνύοντας το τεράστιο χάσμα στην οικονομική απόδοση των δύο πλευρών.

Το γεγονός ότι η χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις όπως το Euro 2024 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού προσέφερε έδαφος για την ανάπτυξη των παράνομων πλατφορμών. Επιπλέον, η άνοδος του crypto-gambling και των prediction markets, ιδιαίτερα ανάμεσα σε νεαρότερες ηλικίες, ενίσχυσε την άναρχη αυτή επέκταση.

Προσεγγίζουν τους παίκτες με καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ

Μία από τις βασικές αιτίες της έκρηξης στην παράνομη αγορά ήταν οι εξελιγμένες τεχνικές μάρκετινγκ που εφάρμοσαν οι μη αδειοδοτημένοι πάροχοι. Οι πλατφόρμες αυτές συνδύασαν παράνομες ζωντανές μεταδόσεις δημοφιλών αθλητικών γεγονότων με επιθετικές προωθητικές στρατηγικές, προσφέροντας συχνά δώρα και επιβραβεύσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτά που επιτρέπεται να προσφέρουν οι νόμιμες εταιρείες.

Χρησιμοποίησαν παραπλανητικές μεθόδους όπως πλαστές θετικές κριτικές και λογότυπα τραπεζών για να δημιουργήσουν αίσθηση αξιοπιστίας. Πλατφόρμες όπως το TikTok, το Twitch και το Instagram χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά κανάλια προβολή ώστε να προσεγγίζουν μαζικά το κοινό.

Κάποιες από αυτές έφτασαν στο σημείο να αξιοποιούν τεχνολογία deepfake για να δημιουργούν ψεύτικες αξιολογήσεις από δημοφιλή πρόσωπα. Χωρίς την ανάγκη να τηρούν κανόνες συμμόρφωσης, προσέφεραν εξαιρετικά γρήγορες εγγραφές χωρίς έλεγχο ταυτότητας και ευέλικτα όρια καταθέσεων.

Δεν Αρκεί Μόνο η Ρύθμιση των Αδειοδοτημένων

Η μελέτη αναδεικνύει το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ ρυθμισμένων και μη ρυθμισμένων παρόχων. Την ώρα που οι κυβερνήσεις εντείνουν τους περιορισμούς (απαγόρευση διαφήμισης, όρια καταθέσεων, περιορισμός διασταυρούμενων πωλήσεων), οι παράνομοι εκμεταλλεύονται την αδυναμία εφαρμογής αυτών των κανόνων.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε ένα φαινόμενο που οι συντάκτες της έκθεσης αποκαλούν “Jenga Tower Effect” — μια εύθραυστη ισορροπία όπου το νόμιμο οικοσύστημα αποδυναμώνεται και οι παράνομοι ενισχύονται.

Η αυξημένη έκθεση των χρηστών σε παράνομες υπηρεσίες δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη, αλλά και για τους ίδιους τους παίκτες. Με την πλειοψηφία του περιεχομένου να προέρχεται από μη ελεγχόμενες πηγές, οι χρήστες εκτίθενται σε πιθανές απάτες, εθισμό και έλλειψη προστασίας.

Η Yield Sec καταλήγει ότι η απλή ρύθμιση των νόμιμων παρόχων δεν αρκεί για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Αντίθετα, απαιτείται συνεργασία κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών και του ίδιου του κλάδου, ώστε να εντοπιστούν και να εξαρθρωθούν οι εγκληματικές επιχειρήσεις.

Η υιοθέτηση αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής της νομιμότητας είναι κρίσιμη. Χωρίς τέτοια μέτρα, ο ρυθμιζόμενος τομέας θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται και τα δημόσια έσοδα να συρρικνώνονται.