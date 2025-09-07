Μπρατάκος: Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις – Ταυτόχρονα, παραμένει ανοιχτή η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις

0

«Η μείωση φόρων και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα»

«Η μείωση φόρων και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στηρίζοντας έμμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, χρειάζεται παράλληλα μια συνεκτική στρατηγική για τις επιχειρήσεις».

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος σε δηλώσεις του για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 89η ΔΕΘ.

Αναλυτικά ο κ. Μπρατάκος δήλωσε:

«Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών χαιρετίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμα μέτρα στήριξης εντός των δημοσιονομικών πλαισίων της χώρας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, αλλά και την περιφέρεια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις θετικές προβλέψεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Τα μέτρα που αφορούν την εξωστρέφεια, την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και την απλούστευση της αδειοδότησης, αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς.

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει, επίσης, την επιτάχυνση σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών και η ολοκλήρωση των χωροταξικών πλαισίων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα απελευθερώσουν επενδυτικές δυνάμεις, θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ιδιαίτερη επισήμανση αξίζει η μεταρρύθμιση στον τομέα της ενέργειας, όπου είναι κρίσιμο οι παρεμβάσεις να διαμορφώσουν μόνιμο μηχανισμό μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις που παράγουν, δημιουργούν και πρωταγωνιστούν στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτή η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις:

• στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ώστε να καταστεί πραγματικός αρωγός της ανάπτυξης,

• στην άρση εμποδίων και ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων,

• στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων θέσεων που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Η μείωση φόρων και η ενίσχυση του εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και στηρίζοντας έμμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, χρειάζεται παράλληλα μια συνεκτική στρατηγική για τις επιχειρήσεις: απλούστευση διαδικασιών, ενίσχυση ρευστότητας, στήριξη επενδύσεων και στοχευμένα κίνητρα για τη βιομηχανία, την υψηλή βιοτεχνία και την καινοτομία.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή, με στόχο μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, δίκαιη και βιώσιμη».

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ

Στον επανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και στη δημιουργία ενός δυναμικού μέλλοντος για την επιχειρηματικότητα επικεντρώθηκαν οι εκδηλώσεις του ΕΒΕΑ την πρώτη μέρα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Καινοτομία και Εξωστρέφεια

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, εστιάστηκαν στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Στην εκδήλωση "Innovate, Export, Invest: UK-GreeceSynergies for the Future", που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετείχαν εκτός από τον κ. Μπρατάκο, o υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης και ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Matthew Lodge.

Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας ευκαιρίες στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ειδικότερα, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση μέσω σειράς διαδικασιών όπως η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας που θα καταλήξει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Από την πλευρά του, ο κ. Lodge τόνισε ότι η χώρα του είναι πάντα ανοικτή στους Έλληνες επιχειρηματίες και ειδικά τους μικρούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με τις φίλες χώρες της ΕΕ όπως η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχευση σε εταιρείες υψηλής προστιθέμενη αξίας οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολλές πιθανότητες να συνάψουν συμφωνίες.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των ελληνοβρετανικών επιχειρηματικών σχέσεων και ανέδειξε τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πρόσβαση στη βρετανική αγορά. Τα κυριότερα εμπόδια περιλαμβάνουν τις ρυθμιστικές και τελωνειακές δυσκολίες λόγω του Brexit, την έλλειψη επιχειρηματικών δικτύων και πληροφόρησης, το υψηλό κόστος logistics και την περιορισμένη αναγνωρισιμότητατων ελληνικών προϊόντων. Για την αντιμετώπισή τους, ο κ. Μπρατάκος πρότεινε τη δημιουργία γραφείου liaisonστο Λονδίνο, τη διοργάνωση B2B forums, την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ενεργοποίηση της ελληνικής διασποράς. Υπογράμμισε,επίσης, τις ευκαιρίες για συνέργειες σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η τεχνολογία, η πράσινη οικονομία και η ναυτιλία. Για την εδραίωση ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου συνεργασίας, προτάθηκε η σύναψη διμερών συμφωνιών, η δημιουργία BusinessCouncils και η παροχή φορολογικών κινήτρων.

Ακολούθησε η συζήτηση για τη συνεργασία της περιφέρειας Αττικής με το ΕΒΕΑ, με ομιλητές τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκο και τον περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά.

Στην εκδήλωση, τονίστηκε ο κεντρικός ρόλος της Αττικής ως κινητήριας δύναμης της ελληνικής οικονομίας, συγκεντρώνοντας πάνω από το μισό ΑΕΠ της χώρας.

Ως βασικά προβλήματα για την Αττική αναγνωρίστηκαν το κυκλοφοριακό, το παρεμπόριο και οι ελλείψεις σε υποδομές. Για την αντιμετώπισή τους, προτάθηκαν συντονιστικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ενός πενταετούς σχεδίου κυκλοφορίας και η στήριξη των πράσινων μεταφορών. Έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, τονίζοντας την ανάγκη για φορολογικά κίνητρα και τη σύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μπρατάκος πρότεινε, επίσης, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την ενσωμάτωση της Αττικής σε ένα εθνικό σχέδιο εξαγωγών. Τέλος, επισήμανε ότι η περιφέρεια μπορεί να λειτουργήσει ως «πιλότος» για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, μέσω της αναβάθμισης των βιομηχανικών πάρκων και της προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων.

Ακολούθησε αυζήτηση με θέμα "Startups - Ο δρόμος για την επιτυχία", που συνδιοργανώθηκε με την ΕΑΤΕ και μίλησαν εκπρόσωποι από startups, όπως οι Optimems και AGENSO, και ειδικοί από τον χώρο της καινοτομίας, όπως το venture capital Metavallon.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Χάρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος ΕΑΤΕ, μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες για χρηματοδότηση των startups.

Η συζήτηση, ανέδειξε τα βασικά συστατικά της επιτυχίας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η ανθεκτικότητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ανάπτυξη δικτύων.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & ESG

Η εκδήλωση «ESG 3.0: Προκλήσεις και ευκαιρίες» ανέδειξε τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εναρκτήρια ομιλία του Δρ. Σπύρου Αρσένη, επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των ESG για την ανθεκτικότητα και την μακροπρόθεσμη αξία των επιχειρήσεων. Ακολούθησαν τρεις θεματικές ενότητες που κάλυψαν τους επιμέρους πυλώνες των κριτηρίων. Το πρώτο πάνελ, με θέμα την Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική, συντονίστηκε από την Λίτσα Παναγιωτοπούλου πρόεδρο Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Amcham, και ανέδειξε την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και υιοθέτηση σύγχρονων διοικητικών μοντέλων.

Η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α' Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, η Ράνια Αικατερινάρη πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ και η Φαίη Μακαντάση διευθύντρια Ερευνών Διανέοσις, μοιράστηκαν πολύτιμες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Στο δεύτερο πάνελ, με συντονιστή τον Δρ. Σπύρο Αρσένη, εξετάστηκαν οι διαστάσεις της Κοινωνικής Ευθύνης και Συμπερίληψης. Οι ομιλητές, Ανδρέας Μπεκυράς, μέλος Διοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΑ και η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΑΤΕ, τόνισαν τον ρόλο των επιχειρήσεων στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος, το πάνελ για το Περιβάλλον, με συντονιστή τον Δρ. Παναγιώτη Κετικίδη, πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ανέλυσε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση. Οι τοποθετήσεις των Ευάγγελου Μπεκιάρη προέδρου ΕΚΕΤΑ, Δρ. Χρήστου Ριτζούλη αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και Δημήτρη Λακασά CEO Olympia Electronics, υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία και βιώσιμες πρακτικές.