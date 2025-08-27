Με νέα πτώση 0,33% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 225,96 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, παρά την αρχική ανοδική αντίδραση, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Jumbo, της Elvalhalcor και της Aktor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 2.069,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,33%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.091,04 μονάδες (+0,70%) και κατώτερη τιμή στις 2.060,83 μονάδες (-0,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 225,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.925.169 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+3,32%), της Elvalhalcor (+2,95%), της Aktor (+2,11%) της Σαράντης (+1,65%) και του ΟΤΕ (+1,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-2,22%), της Εθνικής (-1,94%), της Κύπρου (-1,78%), της Eurobank (-1,56%) και της Πειραιώς (-1,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 18.932.271 και 6.683.516 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 67,30 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 35,40 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 52 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+6,25%) και Βιοκαρπέτ (+5,40%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-7,30%) και Πλαστικά Κρήτης (-5,52%).