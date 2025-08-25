Διοικητής e-ΕΦΚΑ: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα αλλαγής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

0

Νέοι έλεγχοι για παράνομες επιδοτήσεις σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ και μελισσοκομία

Ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής του e-ΕΦΚΑ, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις τρέχουσες εξελίξεις στο ασφαλιστικό, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και την πορεία ψηφιοποίησης του οργανισμού.

Για αναδρομικά και ΔΕΘ: «Σήμερα πληρώνονται αναδρομικά σε περίπου 47.000 απόστρατους. Η ΔΕΘ είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού και θα περιμένουμε τις εξαγγελίες του το άλλο Σάββατο. Ο e-ΕΦΚΑ θα παρουσιάσει νέες εφαρμογές και υπηρεσίες που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε ο κ. Βαρβέρης.

Για την ψηφιοποίηση ασφαλιστικού ιστορικού: «Σήμερα μπορεί κανείς να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό από το 2002 και μετά. Προχωράμε στην ψηφιοποίηση όλων των αρχείων πριν το 2002, έργο που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, ενώ τα δεδομένα θα είναι αξιοποιήσιμα από το καλοκαίρι του 2026», δήλωσε.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές: Ο κ. Βαρβέρης τόνισε ότι «οι οφειλές αυξάνονται κυρίως λόγω των προσθέτων τελών» και επιβεβαίωσε ότι «ορισμένοι συνταξιούχοι με συγκεκριμένα κριτήρια θα λάβουν επίδομα 250 ευρώ».

Για συντάξεις και όρια ηλικίας: «Η ασφάλιση δεν είναι προαιρετική. Όσο μεγαλύτερες εισφορές καταβάλλει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σύνταξή του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα αλλαγής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και ο επανυπολογισμός δεν σημαίνει απαραίτητα μειώσεις», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ, προχωρούν νέοι έλεγχοι για παράνομες επιδοτήσεις σε τομείς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΕΛΓΑ, το μητρώο χοιροειδών, το ηλεκτρονικό σύστημα πουλερικών και το ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκομίας, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου 2023 και τις πλημμύρες Daniel και Elias.