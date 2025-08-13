Με άνοδο 0,67% έκλεισε το Χρηματιστήριο – Πρόκειται για την όγδοη ανοδική συνεδρίαση

0

Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Σε ανοδική τροχιά, για όγδοη συνεδρίαση, κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών, παρά τις αρχικές ήπιες ρευστοποιήσεις.

Η αγορά συμπλήρωσε οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.123,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.103,42 μονάδες (-0,30%) και υψηλότερη τιμή στις 2.125,22 μονάδες (+0,74%).

Από τις αρχές του 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 44,50%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 204,211 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.219.810 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,64%), Elvalhalcor (+3,08%), της Τιτάν (+2,99%), των ΕΛΠΕ (+2,57%), της Aktor (+2,22%) και της Motor Oil (+1,97%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,71%), της Metlen (-0,71%), της Coca Cola HBC (-0,44%) και της Σαράντης (-0,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.044.249 και 6.792.237 μετοχές, αντιστοίχως, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,73 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 24,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 88 μετοχές, 22 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Έλτον (+20,83%) και Ακρίτας (+17,84%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα(κ) (-6,25%) και Αττικές Εκδόσεις (-5,30%).