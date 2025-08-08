Με οριακή άνοδο 0,13% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 216,14 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση, καθώς απορροφήθηκαν οι αρχικές ήπιες ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν για αποκόμιση βραχυχρόνιων, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 2.070,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου του 2010 (2.095,02 μονάδες).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε κέρδη 5,62%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 40,86%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 216,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.273.057 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+3,05%), του ΔΑΑ (+1,72%), της Metlen (+1,48%), της Πειραιώς (+0,95%) και του ΟΤΕ (+0,82%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,02%), της Jumbo (-1,97%), της Κύπρου (-1,86%) και του ΟΛΠ (-1,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.383.036 και 4.266.977 μετοχές, αντιστοίχως, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 32,20 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 29,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 45 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+22,02%) και Αττικές Εκδόσεις (+9,57%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-3,70%) και χαϊδεμένος (-2,98%).