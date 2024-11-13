Η νέα λίστα με μειωμένες τιμές από 5% έως 24%, σε 523 προϊόντα

|Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL
|Επωνυμία προϊόντος
|Αριθμός κωδικών
|Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού
|Ημερομηνία εφαρμογής
|ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ
|ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή
|8
|5% έως 10%
|01/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|Καφές (διάφορες γεύσεις)
|2
|8%
|05/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G
|1
|8%
|05/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)
|3
|10%
|19/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)
|3
|8%
|19/11/2024
|BARILLA HELLAS
|Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7% έως 12%
|21/10/2024
|BARILLA HELLAS
|Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)
|15
|5% έως 7%
|23/10/2024
|BEIERSDORF HELLAS
|LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)
|4
|7%
|21/10/2024
|BEIERSDORF HELLAS
|Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)
|2
|7%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML
|1
|5%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT
|2
|5%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML
|1
|8%
|05/11/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
|2
|5% έως 8%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
|4
|5% έως 8%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml
|1
|5%
|21/10/2024
|CONDITO
|Κέτσαπ, μαγιονέζα
|2
|10% έως 14%
|01/11/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)
|25
|5%
|14/10/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ
|1
|8%
|05/11/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)
|8
|7%
|14/10/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)
|14
|7% έως 9%
|05/11/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
|4
|6%
|14/10/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|AXE STICK
|6
|7%
|14/10/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ
|4
|5%
|14/10/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ
|10
|5%
|14/10/2024
|ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
|ZWAN LUNCHEON MEAT
|3
|8%
|14/10/2024
|ELBISCO AE
|ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
|3
|5% έως 7%
|05/11/2024
|ELBISCO AE
|ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
|5
|7%
|29/10/2024
|ELBISCO AE
|ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ
|4
|5% έως 8%
|05/11/2024
|EURIMAC
|ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)
|5
|7%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR
|1
|10% έως 18%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|9
|6%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G
|1
|6%
|05/11/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ
|3
|6%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR
|1
|10% έως 17%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)
|8
|6% έως 12%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ
|2
|5% έως 8%
|29/10/2024
|JACOBS DOUWE EGBERTS
|ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|5% έως 8%
|29/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή
|17
|5% έως 10%
|23/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)
|4
|5% έως 10%
|22/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.
|1
|5% έως 8%
|23/10/2024
|HALEON ΕΛΛΑΣ
|COREGA POWER MAX
|1
|5% έως 15%
|14/10/2024
|LEADER AE
|ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO
|4
|5% έως 20%
|23/10/2024
|LOREAL HELLAS
|ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7%
|05/11/2024
|MARS HELLAS
|BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|5%
|01/11/2024
|MARS HELLAS
|WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους
|10
|8%
|05/11/2024
|MONDELEZ
|ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA
|3
|8% έως 10%
|01/11/2024
|MONDELEZ
|ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS
|5
|8% Έως 20%
|01/11/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)
|3
|5%
|24/10/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)
|3
|7%
|24/10/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ
|2
|5%
|24/10/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΣΝΑΚ LAY'S
|3
|10%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G
|1
|9%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY'S
|2
|10%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ
|3
|11%
|06/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA
|1
|5% έως 8%
|05/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|FISH STICKS PESCANOVA 450G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G
|1
|13%
|08/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)
|2
|10% έως 12%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|11%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|12%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
|2
|11%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|8
|11%
|05/11/2024
|TOTTIS
|ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU
|8
|5% έως 7%
|01/11/2024
|TOTTIS
|ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO
|2
|5% έως 6%
|05/11/2024
|UPFIELD HELLAS
|ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)
|5
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ
|REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ
|1
|24%
|23/10/2024
|ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML
|1
|11%
|12/11/2024
|ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L
|5
|11%
|12/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12
|1
|9% έως 15%
|16/10/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ
|1
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΧΑΡΗ FYTRO
|2
|7%
|05/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ
|1
|8%
|01/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ
|3
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
|3
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ
|1
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ
|1
|7%
|05/11/2024
|ΔΕΛΤΑ
|ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
|7
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΔΕΛΤΑ
|ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
|2
|8%
|01/11/2024
|ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
|ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7%
|12/11/2024
|ION A.E.
|ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G
|1
|9% έως 10%
|12/11/2024
|ION A.E.
|ION KAKAO 125G
|1
|10%
|12/11/2024
|ΚΥΚΝΟΣ
|ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
|1
|15% έως 16%
|16/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
|1
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|MINI BABYBEL
|1
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|LA VACHE QUI RIT
|5
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|FERRERO KINDER
|5
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L
|1
|8%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
|10
|8%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ
|1
|8%
|05/11/2024
|ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
|ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)
|11
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ
|ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN
|4
|8%
|05/11/2024
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ
|ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|10%
|05/11/2024
|ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|5
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
|ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
|1
|5%
|15/10/2024
|ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
|ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ
|7
|5%
|15/10/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ
|2
|7% έως 9%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ
|2
|7%
|12/11/2024
|ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
|ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ
|5
|11%
|12/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T
|1
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)
|5
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
|ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)
|16
|6% έως 12%
|01/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3x200 gr) - πλήρες και light
|2
|5%
|11/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr
|1
|5%
|11/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ
|3
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G
|1
|6%
|12/11/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
|1
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
|3
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT
|1
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ
|4
|7% Έως 10%
|05/11/2024
|ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
|2
|10% Έως 12%
|01/11/2024
|ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)
|5
|5% έως 6%
|05/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|8%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|8%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD
|2
|9%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
|ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA
|2
|12%
|05/11/2024
|ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
|ΡΥΖΙ BALI
|2
|12%
|05/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|6% έως 8%
|15/10/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|PAMPERS ACTIVE BABY
|9
|6% έως 10%
|15/10/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ALWAYS ULTRA
|3
|12%
|1/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)
|13
|6% έως 8%
|1/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
|3
|13% έως 15%
|15/11/2024
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.
|ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|4
|7%
|05/11/2024
|ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ
|ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ
|3
|8% έως 9%
|12/11/2024
|ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ
|ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»
|4
|8%
|05/11/2024
|ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
|ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|8
|6% έως 10%
|01/11/2024
|ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
|2
|14%
|05/11/2024
|ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
|GREEN COLA PET 4Χ500ML
|1
|-11%
|02/11/2024
|ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
|ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML
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|-10%
|02/11/2024
|ΣΥΝΟΛΟ
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