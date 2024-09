Διπλή νίκη της ΕΕ έναντι της Apple και της Google σε δύο δικαστικές υποθέσεις

Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη δικαίωσε οριστικά σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι των γιγάντιων αμερικανικών εταιρειών Apple και Google σε δύο δικαστικές υποθέσεις μεγάλης διάρκειας και με μείζονα χρηματοοικονομικά διακυβεύματα.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, CJEU, CJUE), το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάνθηκε ότι η Apple θα πρέπει να επιστρέψει 13 δισεκ. ευρώ στην Ιρλανδία επειδή επωφελήθηκε από αδικαιολόγητα φορολογικά πλεονεκτήματα, τα οποία συνιστούν παράνομη κρατική επιδότηση.

«Η Ιρλανδία χορήγησε στην Apple παράνομη βοήθεια, την οποία η χώρα καλείται να ανακτήσει», δήλωσε την Τρίτη το δικαστήριο, τονίζοντας ότι η απόφαση ήταν η «τελική κρίση επί του θέματος».

Η υπόθεση της Apple ήταν μέρος μιας σειράς ερευνών που στόχευαν στο πώς χώρες όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο προσέφεραν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για να κρατήσουν στο έδαφός τους τα ευρωπαϊκά τους γραφεία.

Η σημερινή απόφαση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο δύο από τις μονάδες του τεχνολογικού γίγαντα φορολογήθηκαν στην Ιρλανδία για τον χειρισμό αδειών πνευματικής ιδιοκτησίας για τις πωλήσεις της εταιρείας εκτός της Βόρειας Αμερικής.

Το 2020 δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή είχε άδικο, όταν υποστήριζε ότι στις εν λόγω μονάδες είχε δοθεί «επιλεκτικό πλεονέκτημα», ουσιαστικά ένα φορολογικό πλεονέκτημα που δεν προσφέρθηκε σε άλλους και συνεπώς αθέμιτη κρατική ενίσχυση.

