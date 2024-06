Αλλάζει ονομασία το «Hilton» και γίνεται «The Ilisian» – Η επένδυση άνω των 340 εκατ. ευρώ

0

Ένα εμβληματικό κτίριο μεταμορφώνεται σε έναν πολυδιάστατο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας

Με το όνομα THE ILISIAN συστήνεται στην Αθήνα και στους επισκέπτες της, ο νέος προορισμός που δημιουργεί η Ionian Hotel Enterprises. Το ιστορικό κτίριο που στέγαζε το Hilton Athens για πάνω από μισό αιώνα, μετεξελίσσεται από ένα ξενοδοχείο σε ένα οικοσύστημα πολλαπλών χρήσεων και εμπειριών όπου θα συνυπάρχουν ένα νέο ξενοδοχείο και κατοικίες των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας, ευεξίας, shopping καθώς και μια σύγχρονη λέσχη μελών, συνδέοντας τον κόσμο με την σύγχρονη Αθήνα.

Το όνομα THE ILISIAN, εμπνευσμένο από τον ιστορικό ποταμό Ιλισό καθώς και από τη γειτονιά των Ιλισίων, εκφράζει την διαχρονικά άρρηκτη σχέση του νέου προορισμού με την Αθήνα, τα Ιλίσια, και τους κατοίκους της περιοχής. Στόχος του THE ILISIAN είναι να εκφράσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που είναι μέρος της ταυτότητας του κτιρίου, προσφέροντας ταυτόχρονα, εμπειρίες της αυθεντικής, μοντέρνας Αθήνας. Με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, το THE ILISIAN επιδιώκει να συνδέσει σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την κληρονομιά της πόλης, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Η αποκάλυψη του ονόματος και των εμπειριών που δημιουργούνται εντός του THE ILISIAN παρουσιάστηκαν σε μία εκδήλωση που «ταξίδεψε» τους καλεσμένους από το 1963 στο μέλλον αυτού του τοπόσημου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας στην ομιλία του: «Το THE ILISIAN μετατρέπεται σε μία γέφυρα που ενώνει το παρόν με το παρελθόν, οδηγώντας συνολικά και την πρωτεύουσα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Στο όραμα για μία Αθήνα φιλόξενη και επισκέψιμη 12 μήνες το χρόνο έρχεται να συνδράμει αυτή η πολύ σημαντική επένδυση. Η σύγχρονη λειτουργία του θα ξαναγίνει και αυτή με τον τρόπο της ένα μέρος της νέας εικόνας μιας χώρας που έχει ξανά νέους και μεγάλους ορίζοντες. Με τη φροντίδα της πολιτείας, αλλά και την οραματική ματιά μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, που με τη σειρά της εμπιστεύεται αυτή τη χώρα η οποία αλλάζει».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός ο συνδυασμός των χρήσεων τριπλασιάζει ουσιαστικά και τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα φτάσουν τις 800 "αλλά και τους τρόπους με τους οποίους το "Τhe Ilisian" θα συγκροτήσει ένα οικοσύστημα διεθνούς βεληνεκούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας".

Ο κ.Μητσοτάκης χαρακτήρισε επίσης το νέο ξενοδοχείο που διαδέχεται το εμβληματικό Hilton ως μία γέφυρα που ενώνει το παρόν με το παρελθόν, "οδηγώντας, όμως, συνολικά και την πρωτεύουσα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον".

"Όπως και στη θεμελίωση του «Hilton» από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, έτσι και στις δικές μας μέρες η πατρίδα μας έχει υψηλούς στόχους, σαν τους εντυπωσιακούς για την εποχή του ορόφους του" είπε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

"Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η σύγχρονη λειτουργία του θα ξαναγίνει και αυτή με τον τρόπο της ένα μέρος της νέας εικόνας μίας χώρας που έχει ξανά νέους και μεγάλους ορίζοντες. Με τη φροντίδα της πολιτείας, αλλά και την οραματική ματιά μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, που με τη σειρά της εμπιστεύεται αυτή τη χώρα η οποία αλλάζει".

Ο πρωθυπουργός εξήρε τη συμβολή του επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου και είπε ότι "όσα γίνονται εδώ, οφείλονται πρώτα και πάνω απ' όλα στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, όχι μόνο για το όραμά του, αλλά για την αεικίνητη ενέργειά του να βλέπει συνέχεια πέρα και μπροστά από τις εξελίξεις".

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε έναν τουρισμό προσηλωμένο στον διπλό πυλώνα της ποιότητας από τη μία και της βιωσιμότητας από την άλλη, και διευκρίνισε:

"Στη μεν πόλη με σεβασμό και στην οικιστική κλίμακα αλλά και στην καθημερινή ζωή. Και έξω από αυτήν με την προστασία του φυσικού μας πλούτου, του πράσινου, των δασών, του μπλε των θαλασσών μας, του λευκού των Κυκλάδων, του πολύχρωμου μωσαϊκού των χωριών μας και των οικισμών μας".

Τέλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι "σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, είμαι βέβαιος πως οι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας θα δικαιώσουν τη φήμη τους -εξάλλου, ο Αχιλλέας δεν θα επέτρεπε τίποτα λιγότερο-, με όπλα αυτό που πάντα ζητώ από τους ανθρώπους του κλάδου: Υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση και φυσικά καλοπληρωμένους εργαζόμενους. Γιατί το ένα οδηγεί αναπόφευκτα στο άλλο".

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι το ξενοδοχείο μπορεί να γίνει ένας προορισμός ο οποίος συνδυάζει τη γαστρονομία με τη ψυχαγωγία, με τη τέχνη, με τον αθλητισμό, με την ευεξία, και μετατρέπει-όπως είπε— με τον τρόπο του την Αθήνα ως προορισμό, αυτοτελή προορισμό και όχι απλά ως μία πόλη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τον επισκέπτη στον δρόμο του ή στον δρόμο της για κάποιο ελληνικό νησί.

"Έναν αυτόνομο προορισμό, μία Αθήνα φιλόξενη και επισκέψιμη 12 μήνες το χρόνο. Αυτό είναι το όραμά μας, το όραμα του υπουργείου Τουρισμού, και σε αυτό το όραμα έρχεται να συνδράμει αυτή η πολύ σημαντική επένδυση" τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

Την παρουσίαση του νέου προορισμού έκανε ο Πρόεδρος της TEMEΣ Α.Ε. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος σημείωσε σχετικά: «Με μεγάλο σεβασμό στη μοναδική ιστορία αυτού του εμβληματικού κτιρίου, αισθανόμαστε την ευθύνη της αναγέννησής του, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό, δημιουργώντας αναμνήσεις για μια ζωή. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης και έμπνευσης όπου οι διεθνείς επιρροές δένουν αρμονικά με τον τοπικό του χαρακτήρα».

Εκ μέρους της Hilton, ο Dino Michael, Senior Vice President & Global Category Head, Luxury Brands, μίλησε για την άφιξη των πολυτελών brands της Hilton στην Ελλάδα:

«Η Hilton έχει παρουσία στην Αθήνα για περισσότερες από έξι δεκαετίες, και είμαστε πολύ περήφανοι για την εξέλιξη ενός τόσο σημαντικού τοπόσημου, στον χώρο του εμβληματικού πρώην Hilton Athens. Η πόλη είναι ένας ιδανικός προορισμός για τον σύγχρονο ταξιδιώτη που αναζητεί την πολυτέλεια, καθώς διαθέτει μοναδικό πολιτισμό και πλούσια ιστορία - και η εκπληκτική τοποθεσία του κτιρίου με θέα την Ακρόπολη δένει αρμονικά με τον σύγχρονο πολυτελή σχεδιασμό του. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα υποδεχθούμε τους επισκέπτες του τον επόμενο χρόνο».

Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ανέδειξε την οικονομική και κοινωνική επίδραση του νέου προορισμού, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης που εκπόνησε το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που θα ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ μαζί με την αρχική επένδυση για την εξαγορά του κτιρίου. Σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η συνολική επίδραση του THE ILISIAN μέχρι και την πρώτη 5ετία λειτουργίας του θα ξεπεράσει το 1,25 δις ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίδραση στην απασχόληση, καθώς έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 800 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο, ενώ κατά τη λειτουργία του θα απασχοληθούν άμεσα έως και 800 εργαζόμενοι (3 φορές περισσότερες θέσεις από την προηγούμενη λειτουργία ως ξενοδοχείο).

THE ILISIAN - ένα οικοσύστημα εμπειριών

Ο νέος προορισμός THE ILISIAN έχει στόχο να αναδείξει διεθνώς το σύγχρονο πρόσωπο της Αθήνας και να συμβάλει περαιτέρω στην καθιέρωση της ελληνικής πρωτεύουσας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στην Ευρώπη για ταξίδια ή ακόμα και για μόνιμη διαμονή. νΤο νέο ξενοδοχείο Conrad Athens αποκτά για πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει 278 δωμάτια και σουίτες με μοναδική θέα στην Αθήνα, καθώς και μία mega suite 400τ.μ. Αναπτύσσονται επίσης 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences καθώς και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences, στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου. Στο THE ILISIAN θα υπάρχουν επίσης μια σύγχρονη λέσχη μελών, πολλαπλά εστιατόρια, επιλεγμένα καταστήματα, συνεδριακές εγκαταστάσεις, καθώς και χώροι άθλησης και ευεξίας, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands.

Ο σχεδιασμός του THE ILISIAN βασίστηκε στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζοντας τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, με στόχο την επίτευξη πιστοποίησης LEED Gold. Η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του THE ILISIAN διατηρεί και αναδεικνύει όλα τα εμβληματικά στοιχεία του κτιρίου, όπως τις προσόψεις που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης.