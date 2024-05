Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Τροποποίηση του προγράμματος «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

0

Οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους

Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τίθενται σε εφαρμογή με τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος, που ανακοινώθηκε χθες.

Ανοιχτές αιτήσεις

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 176,75 εκατ. ευρώ, θα παραμείνει ανοικτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (από 15 Μαΐου 2024, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

Τι αλλάζει

Καταργείται η απαίτηση αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, ενώ παραμένει η υποχρέωση της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35% και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%

Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό έως €150 χιλ. για τον κλάδο του τουρισμού και έως € 80χιλ. για τους κλάδους του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου/των κτιρίων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ή η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, δίνεται αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης για την προσκόμισή του.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις – μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες – που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες.

Ύψος ενίσχυσης

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500 χιλ. ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού

δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250 χιλ. ευρώ για τους λοιπούς κλάδους

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης

ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/ παρουσίας χρηστών

εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας

εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών

εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων

εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης

εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα

εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης

εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο

αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30 χιλ. ευρώ. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική)

υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών)

ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001

υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης

εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30η/7/2025. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Επιλαχούσες προτάσεις

Μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες, με βάση την χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση, για τις υποβληθείσες αιτήσεις εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία υποβολής ΠΕΑ και λοιπών ελέγχων.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomoepixeiro. energy-invest.gov.gr/ και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in- First out).

