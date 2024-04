Στο 3,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,4% στην Ευρωζώνη

Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο που βρισκόταν στο 3,1%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας κατέγραψε αύξηση και σε μηνιαία βάση της τάξης του 1,8%.

Αντίθετα, στην ευρωζώνη ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή επιβράδυνε στο 2,4% ετησίως από το 2,6% τον Φεβρουάριο. Η πτώση τον περασμένο μήνα ενισχύει την υπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να μειώνει το κόστος δανεισμού από τα υψηλά επίπεδα-ρεκόρ.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,3% τον Μάρτιο από 2,7% τον Φεβρουάριο.

