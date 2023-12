Μητσοτάκης: Η ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρα της χρονιάς από τον Economist αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του λαού μας

«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα θα αναδεικνυόταν από τον «The Economist» ως χώρα της χρονιάς; Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Μια αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα αγγλικά για τον Economist που ανέδειξε την Ελλάδα χώρα της χρονιάς για το 2023.

A few years ago, who would have expected that Greece would be named @TheEconomist’s country of the year? Yet this is exactly what has happened. A recognition of the Greek people’s efforts, our continuing reforms and our country’s progress. https://t.co/coLfKanjoX

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 20, 2023