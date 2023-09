ESM για Ελλάδα: Πέτυχε ένα ορόσημο χάρη στις προσπάθειες των κυβερνήσεων και του λαού της Ελλάδας

«Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο», χάρη «στις προσπάθειες των κυβερνήσεων και του λαού της Ελλάδας», τονίζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σχετικά με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο αξιολόγησης DBRS.

Συγκεκριμένα, ο ΕSM, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρει τα εξής:

«Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο που αξίζει να γιορταστεί - ανέκτησε επενδυτική βαθμίδα από έναν από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης λόγω των αξιοσημείωτων προσπαθειών των κυβερνήσεων και του λαού της Ελλάδας.

Η προσαρμογή ήταν δύσκολη, αλλά κατά την τελευταία δεκαετία εισήγαγαν διαρκείς μεταρρυθμίσεις, ανοικοδόμησαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και εργάστηκαν για μια πιο βιώσιμη οικονομία. Μαζί με την υποστήριξη του ESM, η Ελλάδα έσπειρε τους σπόρους για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη.

Η προώθηση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, οι επενδύσεις και η παραμονή σε μια συνετή δημοσιονομική πορεία θα ενισχύσουν την επιτυχία και την εμπιστοσύνη της αγοράς».

Pushing ahead with the national recovery plan, investment and staying on a prudent fiscal course will cement the success and market confidence.

