Αμετάβλητες οι χρεώσεις της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο – Τα τιμολόγια των υπολοίπων εταιρειών

0

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η κρατική επιδότηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σταθερό διατήρησε η ΔΕΗ το βασικό της τιμολόγιο Γ1/Ν1 για τον Σεπτέμβριο, παρά τις «αναταράξεις» και την ανοδική τάση της τιμής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοινώνονται σταδιακά από τους προμηθευτές ενέργειας είναι χωρίς την κρατική επιδότηση, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, η χρέωση της ΔΕΗ παρέμεινε στα 15,5 λεπτά/KWh για κατανάλωση έως 500 KWh και σε 16,7 λεπτά για πάνω από αυτό το όριο, ενώ η χρέωση κατά τη νύχτα είναι 11,4 λεπτά/KWh.

Η Protergia προσφέρει το Value Plus στα 9,46 λεπτά. Επίσης το Οικιακό Value Student στα 9,98 λεπτά, το Οικιακό MVP Reward στα 18,28 λεπτά χωρίς έκπτωση συνέπειας και στα 12,28 λεπτά με έκπτωση συνέπειας. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Η Ήρων προσφέρει το πρόγραμμα Simply Generous Home στα 11,25 λεπτά/kWh με την έκπτωση 10% ποσότητας, χωρίς προϋποθέσεις. Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας ανεβαίνει στο 15% με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά/kWh.

Η Volton προσφέρει 0,0945 ευρώ ανά KWh με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Energy Control (0,1260 ευρώ ανά KWh χωρίς έκπτωση συνέπειας), καθώς και 0,1482 ευρώ ανά KWh με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Home Plus (0,1560 ευρώ ανά KWh χωρίς έκπτωση συνέπειας).

Η Elpedison προσφέρει το πρόγραμμα Green Economy στα 8,00 λεπτά και στο Συνέπεια Day στα 15,77 λεπτά ανά KWh με τις εκπτώσεις.

Η NRG προσφέρει το πρόγραμμα On Time με αρχική τιμή στα 15,99 λεπτά και με την έκπτωση συνέπειας να κλιμακώνεται από 10% έως και 40% οπότε και κατεβαίνει στα 9,594 λεπτά ανά KWh.

Η Volterra διατήρησε σταθερό το τιμολόγιο της τόσο για νοικοκυριά, όσο και για επιχειρήσεις στα 13,98 λεπτά ανά KWh.

Η ΖΕΝΙΘ προσφέρει το Power Home Now στα 14,3 λεπτά ανά KWh.

Η Φυσικό Αέριο προσφέρει στα 9,3 λεπτά ανά KWh το οικιακό πρόγραμμα Maxi Free+ με την έκπτωση συνέπειας.

Η Watt+Volt προσφέρει το πρόγραμμα Reward στα 18,28 λεπτά, που με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται σε 12,28 λεπτά ανά KWh.