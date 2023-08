Ο οίκος Moody’s υποβαθμίζει το αξιόχρεο αρκετών τραπεζών των ΗΠΑ

0

Έθεσε έξι κολοσσούς του τραπεζικού τομέα στη χώρα υπό παρακολούθηση

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο αρκετών μικρού ως μεσαίου μεγέθους αμερικανικών τραπεζών και προειδοποίησε πως μπορεί να υποβαθμίσει και ορισμένες από τις μεγαλύτερες, εξηγώντας πως η πιστοληπτική τους ικανότητα θα δοκιμαστεί από τους χρηματοδοτικούς κινδύνους και τη χαμηλότερη κερδοφορία τους.

Υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα το αξιόχρεο δέκα τραπεζών ενώ έθεσε έξι κολοσσούς του τραπεζικού τομέα, ανάμεσά τους τις Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street και Trust Financial, υπό παρακολούθηση ενόψει πιθανών υποβαθμίσεών τους.

Σε σημείωμά του ο οίκος εξήγησε πως τα αποτελέσματα χρήσης του δεύτερου τριμήνου δείχνουν τις «αυξανόμενες πιέσεις στην κερδοφορία τους» που θα μειώσουν τη δυνατότητά τους να «δημιουργούν νέο μετοχικό κεφάλαιο».

Πρόσθεσε ότι καθώς στις ΗΠΑ «βρίσκεται στον ορίζοντα ήπια ύφεση στις αρχές του 2024», η ποιότητα των πόρων αναμένεται να επιδεινωθεί, ειδικά ως προς τα χαρτοφυλάκια ακινήτων και δη των εμπορικών ακινήτων κάποιων τραπεζών.

Η έκθεση σε αυτά χαρακτηρίζεται παράγοντας κινδύνου-κλειδί για τον Moody’s, λόγω των υψηλών επιτοκίων, της μείωσης της ζήτησης χώρων γραφείων λόγω της υιοθέτησης της τηλεργασίας και της μείωσης των πιστώσεων για εμπορικά ακίνητα.

Ο οίκος μετέβαλε σε αρνητική την προοπτική έντεκα μεγάλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Capital One, Citizens Financial και Fifth Third Bancorp.

Η κατάρρευση των Silicon Valley Bank και Signature Bank νωρίτερα φέτος προκάλεσε κρίση εμπιστοσύνης στον αμερικανικό τραπεζικό τομέα, παρά τις προσπάθειες των αρχών και των εποπτικών μηχανισμών να καθησυχάσουν λαμβάνοντας μέτρα στήριξης.

Ορισμένες τράπεζες είναι πιο ευάλωτες διότι έχουν υποστεί ζημίες που δεν αντανακλώνται στον λόγο ιδίων κεφαλαίων που δηλώνουν στους εποπτικούς φορείς, πάντα σύμφωνα με τον οίκο.

Οι αποφάσεις του Moody’s ανακοινώθηκαν με φόντο την εφαρμογή σφιχτότερης νομισματικής πολιτικής, μετά τις ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve) εδώ και δεκαετίες. Η αύξηση των επιτοκίων μεγεθύνει τις πιθανότητες ύφεσης και πιέζει τομείς όπως είναι ιδίως αυτός των ακινήτων. Αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούσαν εξάλλου πρόσφατα πως η ζήτηση δανείων θα υποχωρήσει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε το αξιόχρεο των ΗΠΑ κατά μια βαθμίδα, από το AAA στο AA+, καθώς προβλέπει επιδείνωση της δημοσιονομικής τους θέσης την προσεχή τριετία, ενώ κρίνει πως οι επανειλημμένες πολιτικές συγκρούσεις στην Ουάσιγκτον για το όριο δανεισμού του κράτους «διάβρωσαν» τη διακυβέρνηση.