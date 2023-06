Reuters: Τα ελληνικά ομόλογα κάνουν πάταγο – Έχουν το χαμηλότερο spread στην Ευρώπη μετά τα πορτογαλικά και τα ισπανικά

«Τα ελληνικά ομόλογα κάνουν πάταγο, ακολουθώντας από κοντά τις πρωτοκλασάτες χώρες της Ευρώπης», αναφέρει το Reuters σε ανάλυσή του.

Η Ελλάδα, σημειώνει, οδεύει στις εκλογές της Κυριακής με τα ομόλογά της να διαπραγματεύονται κοντά στα επίπεδα των πρωτοκλασάτων χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, μία δεκαετία μετά την κρίση χρέους που οδήγησε στη δραματική αναδιάρθρωσή του.

Η διαφορά στο spread των ελληνικών ομολόγων (την απόκλιση των αποδόσεων τους έναντι των γερμανικών) σε σχέση με το spread κορυφαίων χωρών της περιφέρειας, όπως της Ισπανίας, μειώνεται και θα μπορούσε να εκλείψει εντελώς καθώς το προφίλ του ελληνικού χρέους έχει βελτιωθεί και η ελληνική οικονομία θα απολαμβάνει τη στήριξη ευρωπαϊκών κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια, σημειώνεται.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Bank of America, ο ιδιωτικός τομέας της Ελλάδας ήταν πλήρως απομοχλευμένος στο τέλος της κρίσης, έχοντας έναν από τους χαμηλότερους λόγους δανείων προς καταθέσεις μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών και ένα μεγάλο επενδυτικό κενό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

