Πειραιώς Financial Holdings – Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2023

Παράλληλα, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσιάζει τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του επιχειρηματικού του σχεδιασμού για την περίοδο 2023 - 2025

Ισχυρός ισολογισμός που αναδεικνύει την εμπορική δυναμική του Ομίλου

Στιβαρή οικονομική επίδοση Συνεπής διαχείριση κόστους 13% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 36% δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα €0,15 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή -1% γενικά και διοικητικά έξοδα τριμηνιαίως -8% δαπάνες προσωπικού τριμηνιαίως Οργανική παραγωγή κεφαλαίου Βελτίωση ποιότητας ενεργητικού 17,0% συνολικός δείκτης κεφαλαίων +0,6% τριμηνιαίως 6,6% δείκτης NPE 55%

δείκτης κάλυψης NPE 10% πρόθεση για διανομή μερίσματος ενσωματωμένη στο 1ο τρίμηνο 0,8% οργανικό κόστος κινδύνου Ισχυρό προφίλ ρευστότητας Περιουσιακά στοιχεία πελατών υπό διαχείριση 220% δείκτης LCR 62% δείκτης LDR €7,6δισ. Μαρ.23 +9% τριμηνιαίως

Κύριες εξελίξεις 1ου τριμήνου 2023

Ισχυρή και διατηρήσιμη κερδοφορία με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,15 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) 13%, που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για το 2023

Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 12,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,0%, μέσω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου, +0,6% τριμηνιαίως, συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος

Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 6,6%, από 12,7% έναν χρόνο πριν. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 55%

Η εξυγίανση του ισολογισμού και η σταθερή ποιότητα του ενεργητικού είναι οι βασικοί παράγοντες για τη σταθεροποίηση του οργανικού κόστους κινδύνου στο 0,8%

Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας επιβεβαιώνεται, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 220% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR) στο 62%

Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €57,2 δισ., υψηλότερες κατά 4% ετησίως, επηρεασμένες ελαφρά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και ενισχυμένες τον Μάρτιο 2023

Καλή εκκίνηση έτους στις εκταμιεύσεις δανείων (+€2,0 δισ.), η οποία αντισταθμίστηκε από υψηλές αποπληρωμές (-€2,2 δισ.). Η καθαρή πιστωτική επέκταση μειώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και αυξήθηκε τον Μάρτιο. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά €2,0 δισ. Ετησίως, σε €28,3 δισ.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν κατά 9% τριμηνιαίως στα €7,6 δισ., λόγω εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια

Η Τράπεζα Πειραιώς συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Europe’s Climate Leaders» των Financial Times για το 2023, όσον αφορά στις επιδόσεις της για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που το επιτυγχάνει για τρίτη συνεχή χρονιά, και η μόνη ελληνική τράπεζα στη λίστα, λόγω της αποτελεσματικότητάς της στη μείωση των εκπομπών CO2 από τη λειτουργία της κατά την περίοδο 2016 - 2021

Χρηματοοικονομικές επιδιώξεις 2023 - 2025

Σήμερα, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσιάζει τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του επιχειρηματικού του σχεδιασμού για την περίοδο 2023 - 2025. Στον πυρήνα της στρατηγικής μας είναι η αξιοποίηση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς ως παράγοντα ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας τους πελάτες και τους ανθρώπους μας και συνεχίζοντας την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους μας.

Κέρδη ανά μετοχή (€) εξομαλυμένα, προσαρμοσμένα για το κουπόνι AT1 (€) € 0,42 >€0,45 >€0,55 >€0,65 Aπόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εξομαλυμένη, προσαρμοσμένη για το κουπόνι AT1 (%) 10% ~10% ~12% ~12% Καθαρό περιθώριο επιτοκίου / Ενεργητικό (%) 1,8% >2,0% >2,2% ~2,0% Καθαρά έσοδα προμηθειών / Ενεργητικό (%) 0,6% ~0,6% ~0,6% ~0,8% Κόστος προς βασικά έσοδα (%) 45% <42% <40% ~40% Οργανικό κόστος κινδύνου (%) 0,8% ~1,2% ~1,2% ~0,7% Δείκτης ΜΕΑ (%) 7% <6% ~5% ~3% Δείκτης κάλυψης ΜΕΑ (%) 54% >60% ~60% ~70% Καθαρή πιστωτική επέκταση (€δισ.) € 1,8 ~€1,7 ~€1,6 >€2,0 Δείκτης CET1 FL (%) 11,5% >12,5% >12,5%

μετά από διανομή >14,5%

μετά από διανομή Συνολικός δείκτης κεφαλαίων FL (%) 16,4% >17,3% >17,3%

μετά από διανομή >19,0%

μετά από διανομή DFR εκτίμηση (τέλος περιόδου, %) 2,00% 2,50% 3,25% 2,00%

DFR: το επίσημο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ

Δήλωση Διοίκησης “Το 2023 ξεκίνησε δυναμικά για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει την εμπορική της δυναμική. Το 1ο τρίμηνο παρουσιάσαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,15 κέρδη ανά μετοχή και 13% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλος επέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς και ενίσχυση των κεφαλαίων του, παράλληλα με ισχυρό προφίλ ρευστότητας και πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται, με τον δείκτη NPE να μειώνεται περαιτέρω στο 6,6% και τον δείκτη κάλυψης NPE να αυξάνεται στο 55%. Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου το 1ο τρίμηνο οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,2%, αυξημένο κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά περίπου 2,4% τους τελευταίους 12 μήνες. Περαιτέρω, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τη δυνατότητα από το 1ο τρίμηνο, να συμπεριλάβουμε πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος, ώστε να θέσουμε τις βάσεις για διανομή στους μετόχους μας από τα κέρδη του 2023. Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό για ακόμα ένα τρίμηνο, με τα λειτουργικά κόστη να συγκρατούνται σε περίπου ίδιο επίπεδο με έναν χρόνο πριν, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επενδύοντας στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 8% ετησίως, με ισχυρή ροή χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών έργων για φέτος, περιλαμβάνοντας σχέδια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη αναλάβει δάνεια ύψους €1 δισ., αλλά και μέσω του νέου προγράμματος «Σπίτι μου», για το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει επί του παρόντος άνω του 40% των συνολικών αιτήσεων. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν κατά 9% στα €7,6 δισ. το 1ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Το ενισχυμένο εμπορικό franchise μας, έχει αποφέρει το 1ο τρίμηνο 15% αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Αξιοποιώντας τις επιδόσεις μας και το ενθαρρυντικό μακροοικονομικό περιβάλλον, αναβαθμίζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς μας στόχους για φέτος. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12%, με τον δείκτη κόστος προς βασικά έσοδα κάτω του 40%. Τα νέα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά €1,6 δισ. Παράλληλα, είμαστε περήφανοι ως η μόνη ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «Europe’s Climate Leaders» των Financial Times για το 2023, για τρίτη συνεχή χρονιά. Η προϊοντική μας παλέτα για την ενεργειακή μετάβαση θα επεκταθεί περαιτέρω και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε όλη την προσπάθεια που απαιτείται σε αυτό το μέτωπο. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας.” Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων Σύμβουλος Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ1 | ΟΜΙΛΟΣ (€εκατ.) 1ο 3μ 2022 4ο 3μ 2022 1ο 3μ 2023 Καθαρά Έσοδα Τόκων 286 431 447 Καθαρά Έσοδα Τόκων από ΜΕΑ 40 23 27 Καθαρά Έσοδα Προμηθειών2, 3 106 126 122 Λοιπά Έσοδα και Έσοδα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου 72 20 8 Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων2 (198) (211) (203) Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων Εξομαλυμένα 266 365 374 Οργανικό Κόστος Κινδύνου (78) (70) (75) Λοιπές Προβλέψεις (συμπερ. έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς) (8) (26) (21) Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων Εξομαλυμένα 180 269 278 Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) Εξομαλυμένα 159 208 204 Έκτακτα Στοιχεία 362 (38) (24) Καθαρά Κέρδη Μετόχων 521 170 180 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ (€εκατ.) 31.3.22 31.12.22 31.3.23 Ενεργητικό4 79.384 74.143 74.680 Δάνεια προ Προβλέψεων4,5 37.157 37.332 36.824 Εξυπηρετούμενα Δάνεια4,5 26.254 28.634 28.348 Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ)4,5 4.722 2.624 2.442 Δάνεια μετά από Προβλέψεις4,5 35.077 35.901 35.475 Καταθέσεις Πελατών 54.854 58.372 57.174 Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 5.304 5.641 5.825 Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 6.189 6.581 6.765 Κεφάλαια Πελατών υπό Διαχείριση6 6.697 6.938 7.554 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | ΟΜΙΛΟΣ 1ο 3μ 2022 4ο 3μ 2022 1ο 3μ 2023 Κέρδη Ανά Μετοχή (€) εξομαλυμένα, προσαρμοσμένα για την πληρωμή του κουπονιού του AT1 0,12 0,16 0,15 Kαθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 1,5% 2,2% 2,4% Καθαρά Έσοδα Προμηθειών / Ενεργητικό 0,54% 0,65% 0,65% Δείκτης Κόστους προς Κύρια έσοδα 51% 38% 36% Οργανικό Κόστος Κινδύνου 0,9% 0,8% 0,8% Δείκτης ΜΕΑ 12,7% 6,8% 6,6% Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ 44% 54% 55% Aπόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων εξομαλυμένα και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1 11,4% 14,1% 13,3% Δείκτης Βασικών Κύριων Κεφαλαίων (CET1) Fully Loaded 9,8% 11,5% 12,2% Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων Fully Loaded 14,6% 16,4% 17,0% ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | ΟΜΙΛΟΣ 31.3.22 31.12.22 31.3.23 Καταστήματα 428 405 403 Εργαζόμενοι 9.252 8.604 8.741 # Πελάτες (εκατ.) 5,7 5,7 6,0 Διαδικτυακές Συναλλαγές winbank . # Πελάτες. μ.ο. (χιλ.) 7 700 730 775

1 Τα στοιχεία αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε εξομαλυμένη βάση

2 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια και έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες

3 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών και τα γενικά έξοδα έχουν επαναδιατυπωθεί για το 1ο 3μηνο 2022 ώστε να αντικατοπτρίζουν την αναταξινόμηση εξόδων που καταβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών καρτών

4 Το ενεργητικό είναι σε προσαρμοσμένη βάση εξαιρουμένων των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων και του εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δάνεια προ προβλέψεων, τα εξυπηρετούμενα δάνεια και τα ΜΕΑ επίσης εξαιρούν το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ

5 Τα δάνεια προ προβλέψεων, τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα ΜΕΑ και τα δάνεια μετά από προβλέψεις περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

6 Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία ΑΕΔΑΚ, περιουσιακά στοιχεία private banking, και θεματοφυλακής. Η Iolcus περιλαμβάνεται από τον Μάρτιο 2022

7 Αναφορά στον μέσο αριθμό πελατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω winbank σε εβδομαδιαία βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Θετικές τάσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους και το επιτοκιακό περιθώριο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €447 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και κατά 56% σε ετήσια, ενισχυμένα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, την ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος και την επαρκή ταμειακή θέση της Τράπεζας, συμπεριλαμβάνοντας τις αποπληρωμές TLTRO. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε το 1ο τρίμηνο 2023, φτάνοντας στο 1,18% στο τέλος Μαρτίου 2023, και πάνω από 1,40% επί του παρόντος. Συνολικά, ο δείκτης «καθαρό περιθώριο επιτοκίου / ενεργητικό» διαμορφώθηκε στο 2,4%, σε σύγκριση με 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Μαΐου 2023, τα βασικά επιτόκια για τα κυμαινόμενα στεγαστικά δάνεια έχουν περιοριστεί στο επίπεδο του τέλους Μαρτίου μείον 20 μονάδες βάσης, ώστε να ανταμειφθούν οι ενήμεροι δανειολήπτες που επηρεάζονται από την πορεία των αυξημένων επιτοκίων.

Αύξηση 15% σε ετήσια βάση στις προμήθειες από όλες τις κατηγορίες

* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια και μη τραπεζικές δραστηριότητες και

εξαιρούν τις προμήθειες από την πώληση της μονάδας αποδοχής καρτών

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών το 1ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε €122 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2022 και αυξημένα κατά 15% ετησίως. Tα έσοδα από μισθώματα είχαν ισχυρή απόδοση, ενώ άλλοι συντελεστές της ετήσιας αύξησης ήταν η δανειακή παραγωγή, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,65% το 1ο τρίμηνο 2023, σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιωμένα σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2022 (0,54%).

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα στο 36%, με την αποτελεσματικότητα και τις απλοποιήσεις να αντισταθμίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις

* Τα λειτουργικά έξοδα απεικονίζονται σε επαναλαμβανόμενη βάση

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε €203 εκατ., -4% τριμηνιαίως και αυξημένα κατά 2% ετησίως. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, με το προσωπικό του Ομίλου να ανέρχεται σε 8.741 εργαζόμενους στις 31 Μαρτίου 2023, εκ των οποίων οι 8.236 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 643 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 1ο τρίμηνο 2023 μειώθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, στα €84 εκατ., με τις ενέργειες περιορισμού του κόστους του Ομίλου να υπερ-αντισταθμίζουν την άνοδο του πληθωρισμού, ενώ αυξήθηκαν κατά 2% ετησίως. Συνεπώς, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 36% το 1ο τρίμηνο 2023, έναντι 38% το προηγούμενο τρίμηνο και 51% ένα χρόνο πριν. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Οργανικό κόστος κινδύνου σταθερό για 6ο τρίμηνο

Το 1ο τρίμηνο 2023 οι οργανικές προβλέψεις δανείων παρέμειναν σταθερές στα €75 εκατ., καθώς οι εκροές από τα ΝPE συνεχίζουν να ξεπερνούν τις νέες αθετήσεις. Επιπλέον, απομειώσεις ύψους €21 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2023 σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις αναφορικά με χαρτοφυλάκια ΝPΕ διακρατούμενα προς πώληση. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης NPE και ασφαλίστρων συνθετικών τιτλοποιήσεων) το 1ο τρίμηνο 2023, διαμορφώθηκε στις 84 μ.β., από 89 μ.β. ένα χρόνο πριν.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού

Επιτάχυνση εκταμιεύσεων και αυξημένες αποπληρωμές το 1ο τρίμηνο

* Τα εξυπηρετούμενα δάνεια τον Μάρτιο 2023 περιλαμβάνουν CLO (+€0,5 δισ.), ενώ εξαιρούνται ομόλογα υψηλής

εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων «Ηρακλής» (€6,0 δισ.)

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση στα €36,8 δισ. το 1ο τρίμηνο 2023, καθώς η καλή εκκίνηση της χρονιάς στις εκταμιεύσεις δανείων αντισταθμίστηκε από αυξημένες αποπληρωμές. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στα €28,3 δισ. το 1ο τρίμηνο 2023, αυξημένο κατά €2,0 δισ. ή 8% ετησίως. Η πλειοψηφία των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις, με τους κλάδους μεταποίησης, μεταφορών, ακολουθούμενους από το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και τον κλάδο φιλοξενίας, να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ υπάρχει επίσης σημαντική ροή ενεργειακών έργων για το τρέχον έτος. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Μάρτιο 2023 περιλαμβάνει €6,0 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Οι καταθέσεις πελατών παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Οι καταθέσεις πελατών παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, στα €57,2 δισ. (€56,9 δισ. στην Ελλάδα) στο τέλος Μαρτίου 2023, αυξημένες κατά 4% σε ετήσια βάση και μειωμένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Οι καταθέσεις επηρεάστηκαν από την εποχικότητα της αρχής του έτους, με εκροές από λογαριασμούς αγροτών που σχετίζονται με επιδοτήσεις, ενώ ένα ποσό μετατράπηκε σε προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, η κίνηση των καταθέσεων επανήλθε σε θετική τροχιά τον Μάρτιο. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% των συνολικών καταθέσεων.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού (συνέχεια)

Η μείωση των ΝΡΕ συνεχίζεται

Το απόθεμα των NPE υποχώρησε στα €2,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2023, υποχωρώντας κατά 48% ετησίως, με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης NPE συνέχισε την καθοδική πορεία στο 6,6% από 6,8% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Μάρτιο του 2022 (12,7%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συναλλαγών NPE εκτός «Ηρακλή», αλλά και της περαιτέρω οργανικής μείωσης.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκε περαιτέρω στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 220% κυρίως λόγω των αυξημένων ρευστών διαθεσίμων υψηλής ποιότητας. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 62% στο τέλος Μαρτίου 2023. Το υπόλοιπο χρηματοδότησης TLTRO του Ομίλου παραμένει στα €5,5 δισ., με €2,0 δισ. να λήγουν τον Δεκέμβριο 2023 και €3,5 δισ. τον Ιούνιο 2024.

Κεφαλαιακή θέση

Καθαρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου 0,6% τριμηνιαίως

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2023 διαμορφώθηκε στο 12,2%, σε σύγκριση με τον fully loaded δείκτη 11,5% στο τέλος του 2022, λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,0%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις, ενώ περιλαμβάνει πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος και επιταχυνόμενη απόσβεση της αναβαλλομένης φορολογικής απαίτησης (DTC).

Περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται στην παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2023 και στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 1ου Τριμήνου 2023 που αναμένεται να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 5 Μαΐου 2023.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει xρηματοδότηση ύψους €1 δισ. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Μετά την επιτυχή απορρόφηση των δόσεων που της έχουν κατανεμηθεί μέχρι στιγμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που έλαβε την 4η δόση των πόρων ύψους €300 εκατ. Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ συνολικού ύψους €1 δισ.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει στη χρηματοδότηση 35 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους €2,46 δισ., με χρηματοδότηση του ΤΑΑ ύψους €700 εκατ. και χρηματοδότηση της Τράπεζας ύψους €580 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 55% των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΤΑΑ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το πρόγραμμα έδωσε έμφαση στη στήριξη έργων με χαρακτήρα Πράσινης Μετάβασης – συνολικής δυναμικότητας άνω των 300 MW – καθώς και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Εξωστρέφειας. Οι επενδύσεις υλοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, εστιάζοντας στην περιφέρεια της χώρας.

Στρατηγικός στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί η χρηματοδότηση επιχειρήσεων με αναπτυξιακό όραμα, εξωστρεφή χαρακτήρα και καινοτόμα επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο των βασικών πυλώνων του ΤΑΑ. Η εκταμίευση της 4ης δόσης επιβεβαιώνει την ενεργό, δυναμική και πρωτοποριακή συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Πειραιώς Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό»

H Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική της προσφοράς νέων επενδυτικών λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες για σταθερή απόδοση, έκανε διαθέσιμο τον Φεβρουάριο 2023 το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο «Πειραιώς Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό», το οποίο είχε μεγάλη ανταπόκριση από τους επενδυτές, καταγράφοντας εισροές ύψους €400 εκατ., τις μεγαλύτερες για τέτοιου είδους αμοιβαίο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά. Τα Α/Κ αυτού του τύπου επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν τις σημερινές υψηλές αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων και να μειώσουν την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου. Η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής (5ετία), η επενδυτική στρατηγική αγοράς και διακράτησης των ομολόγων του χαρτοφυλακίου έως τη λήξη τους και η τακτική διανομή μερίσματος στους μεριδιούχους σε μετρητά, ξεχωρίζουν ως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου (συνέχεια)

Στο 40% το μερίδιο της Πειραιώς από τις αιτήσεις του προγράμματος Στέγασης Νέων «Σπίτι μου»

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο στεγαστικό δάνειο από το Ελληνικό Δημόσιο και τις ελληνικές τράπεζες, που απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 25 έως 39 ετών που επιθυμούν να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία μέσω χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους (χαμηλό επιτόκιο από ~1,35% και έως 90% LTV). Τις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη του προγράμματος, το μερίδιο της Πειραιώς στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έφτασε το 40%.

Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τη δυναμική υλοποίηση της ψηφιακής της μετάβασης, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος μετασχηματισμού της, το οποίο καλύπτει τους κλάδους της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής, καθώς και της εσωτερικής οργάνωσης της Τράπεζας.

Ανάμεσα στα έργα στρατηγικής σημασίας που υλοποιήθηκαν προσφάτως είναι η υπηρεσία «Business e-loan» που προσφέρεται εξολοκλήρου online. Οι εταιρικοί πελάτες λαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ή προθεσμιακού δανείου με προνομιακές δυνατότητες, αποκλειστικά μέσω winbank, χωρίς να επισκεφθούν υποκατάστημα της Τράπεζας.

Επίσης, μέσω της νέας υπηρεσίας «winbank - Minibonds Trading», οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν ηλεκτρονικά ομόλογα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών (mini bonds).

Ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της MIG Holdings

Στις 09.02.23 η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της MIG Συμμετοχών Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών τους. Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε την 24.02.2023 και έληξε την 21.04.2023. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση της πρόσθετης συμμετοχής στη MIG στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στις 13 Απριλίου 2023. Η MIG (χωρίς την Attica) θα ενοποιηθεί στον Όμιλο Πειραιώς από την ως άνω ημερομηνία.

Μετά και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει 824,841,7212 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,8% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της MIG.

Το Δ.Σ. της MIG χορήγησε την άδειά του στις 13.04.2023 για τη διενέργεια συναλλαγής μεταξύ της MIG και της Strix Holdings LP, σχετικά με την ανταλλαγή της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής που κατέχει η MIG στην Attica Holdings AE για το σύνολο των ομολογιακών δανείων που εκδίδει η MIG και κατέχει η Strix (debt to asset swap).

Σε συνέχεια της αύξησης της συμμετοχής της άνω του ενός τρίτου του συνόλου των μετοχών της MIG, η Τράπεζα υπέβαλε στις 22 Φεβρουαρίου 2023 συνεπακόλουθη Δημόσια Πρόταση στους μετόχους της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, οι οποίοι κατέχουν συνολικά ποσοστό συμμετοχής ύψους 20,6%, προκειμένου να αποκτήσει τις μετοχές τους σε τιμή € 1,855 ανά μετοχή. Η Δημόσια Πρόταση ολοκληρώθηκε στις 18 Απριλίου 2023.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εφαρμογή των σχεδίων τους για ενεργειακή μετάβαση, με στόχο ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

Ο Όμιλος Πειραιώς εγκαινίασε το νέο έργο Ενεργειακής Μετάβασης, ένα εμπορικό πρόγραμμα/σχέδιο δράσης, το οποίο θα επιτρέψει στην Τράπεζα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιμέρους προσπάθειες των πελατών της για την οικοδόμηση μιας καλύτερης και πιο βιώσιμης ελληνικής οικονομίας. Με δομημένη προσέγγιση και με βάση τη βαθιά κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών σε κάθε κλάδο της οικονομίας, με προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα ακίνητα / κτίρια, και στη γεωργία, θα προωθήσουμε εξατομικευμένη προσέγγιση ειδικά για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα Ενεργειακής Μετάβασης είναι €5 δισ. χρηματοδοτήσεις έως το 2025 και συνολικά €8 δισ. συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

Αποτέλεσμα προ προβλέψεων, εξομαλυμένο

(εκατ. €)

Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων, εξομαλυμένο ισούται με τα κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων (όπως στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου), εξαιρουμένων των προμηθειών από την πώληση της μονάδας αποδοχής καρτών και των υπόλοιπων μη επαναλαμβανόμενων (εφάπαξ) εσόδων και εξόδων.

Τα μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έσοδα για το 1ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με τη συναλλαγή Thalis ύψους €282 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα €229 εκατ. αφορούν σε κέρδη από ομόλογα. Το 1ο 3μηνο 2023 δεν υπήρξαν εφάπαξ έσοδα.

Τα μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα αφορούν σε κόστη του προγράμματος αποχώρησης, ύψους €3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2023 και €4 εκατ. κατά το 1ο 3μηνο 2022 που σχετίζονται με τη συναλλαγή Thalis.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων 371 780 - Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έσοδα από προμήθειες της πώλησης της μονάδας αποδοχής καρτών 0 7 - Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έσοδα 0 511 - Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα (3) (4) = Αποτέλεσμα προ προβλέψεων, εξομαλυμένο 374 266

Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR)

(ποσοστό, %)

Ο δείκτης των δανείων προς καταθέσεις ορίζεται ως ο λόγος των δανείων μετά από προβλέψεις, ήτοι δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος συμπεριλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων για το 13μηνο 2023 (όπως ορίζεται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου) προς τις καταθέσεις (αντιστοιχεί σε «υποχρεώσεις προς πελάτες» όπως ορίζεται στην ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου).

Σημασία χρήσης: Δείκτης ρευστότητας

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος (€ εκατ.) 35.475 35.077 / Καταθέσεις (€ εκατ.) 57.174 54.854 = Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 62% 64%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ)

(ποσοστό, %)

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ ορίζεται ως ο λόγος των αναμενόμενων ζημίων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος (ως ορίζεται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου), προς τα ΜΕΑ.

Τα ΜΕΑ είναι πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, στα οποία περιλαμβάνονται: (α) δάνεια που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος και ταξινομούνται στο στάδιο 3, (β) χρηματοοικονομικά μέσα που αγοράστηκαν ή δημιουργήθηκαν όντας απομειωμένα (Purchased or originated credit impaired / «POCI») που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος και εξακολουθούν να είναι απομειωμένα κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, (γ) δάνεια προς πελάτες που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι απομειωμένα κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού – πιστωτικού κινδύνου

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος (€ εκατ.) 1.349 2.067 / ΜΕΑ (€ εκατ.) 2.442 4.722 = Δείκτης κάλυψης ΜΕΑ 55% 44%

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR)

(ποσοστό, %)

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας όπως ορίζεται από την Οδηγία (Ε.Ε.) Νο 2015/61 (τροποποιήθηκε από την Οδηγία (Ε.Ε.) Νο 2018/1620) είναι το ποσό του αποθέματος μη βεβαρυμμένων υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει ένα πιστωτικό ίδρυμα, προς τις προβλεπόμενες καθαρές ταμειακές εκροές, ώστε μια τράπεζα να επιβιώσει από ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων διάρκειας ενός μήνα.

Σημασία χρήσης: Εποπτικός δείκτης ρευστότητας

Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας (€ εκατ.) 19.081 17.398 / Σύνολο προβλεπόμενων καθαρών ταμειακών εκροών - επόμενες 30 ημερολ. ημέρες (€ εκατ.) 8.678 8.249 = Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) 219,88% 210,91%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

Δείκτης Κύριων Βασικών Κεφαλαίων (CET1 fully loaded), reported

(ποσοστό, %)

Ο εποπτικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 575/2013.

Σημασία χρήσης: Εποπτικός δείκτης κεφαλαιακής θέσης

Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 CET1 (€ εκατ.) 3,780 3,051 / RWAs (€ εκατ.) 31,082 31,218 = Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1 fully loaded), reported 12,16% 9,77%

Δείκτης κόστους προς έσοδα (βασικός)

(ποσοστό, %)

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (βασικός) ορίζεται ως ο λόγος των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων τα οποία ισούνται με το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων, εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων προς βασικά έσοδα.

Τα βασικά έσοδα ορίζονται ως τα καθαρά έσοδα τόκων, συν καθαρά έσοδα προμηθειών, συν έσοδα από ενοίκια, συν έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες.

Τα μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα αφορούν σε κόστη του προγράμματος αποχώρησης, ύψους €3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2023 και €4 εκατ. κατά το 1ο 3μηνο 2022 που σχετίζονται με τη συναλλαγή Thalis.

Σημασία χρήσης: Δείκτης αποδοτικότητας

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα (€ εκατ.) 203 198 / Βασικά έσοδα (€ εκατ.) 568 392 = Βασικός δείκτης κόστους προς έσοδα 36% 51%

Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) / Δείκτης NPE

(ποσοστό, %)

Ο δείκτης ΜΕΑ / δείκτης NPE υπολογίζεται ως ο λόγος των ΜΕΑ προς τα δάνεια προ προβλέψεων (όπως ορίζονται εντός).

Τα δάνεια προ προβλέψεων ορίζονται ως τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος και προ προσαρμογών PPA (όπως ορίζεται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου). Τα δάνεια προ προβλέψεων καθώς και τα ΜΕΑ περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού – πιστωτικού κινδύνου

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 ΜΕΑ (€ εκατ.) 2.442 4.722 / Δάνεια προ προβλέψεων (€ εκατ.) 36.824 37.157 = Δείκτης ΜΕΑ 6,6% 12,7%

Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια

(εκατ. €)

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας (όπως ορίζεται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου), εξαιρουμένων άλλων μέσων ιδίου κεφαλαίου ήτοι Additional Tier 1 (AT1, Πρόσθετο κεφάλαιο Κατηγορίας 1) και άυλων περιουσιακών στοιχείων (όπως ορίζονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου).

Σημασία χρήσης: Τυπική τραπεζική ορολογία

Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας 6.738 6.189 - Άλλα μέσα ιδίου κεφαλαίου (AT1) 600 600 - Άυλα περιουσιακά στοιχεία 313 285 = Ενσώματα ίδια κεφάλαια 5.825 5.304

Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, προσαρμοσμένα για την πληρωμή

κουπονιού AT1

(€)

Τα κέρδη ανά μετοχή ορίζονται ως ο λόγος των εξομαλυμένων καθαρών κερδών (όπως ορίζονται εντός) προσαρμοσμένων για την πληρωμή κουπονιού AT1 για την περίοδο, προς το σύνολο του αριθμού μετοχών.

Σημασία χρήσης: Δείκτης απόδοσης μετοχής

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Εξομαλυμένα καθαρά κέρδη (€ εκατ.) 204 159 - Πληρωμή κουπονιού AT1 (€ εκατ.) 13 13 / Σύνολο μετοχών (εκατ.) 1.250 1.250 = Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή 0,15 0,12

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

Καθαρά έσοδα προμηθειών / Ενεργητικό

(ποσοστό, %)

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών προς το ενεργητικό ορίζονται ως τα καθαρά έσοδα προμηθειών, συν έσοδα από ενοίκια και έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες προσαρμοσμένα για τις προμήθειες από την πώληση της μονάδας αποδοχής καρτών, σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο όρο του συνολικού προσαρμοσμένου ενεργητικού για την περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα οι προσαρμογές (ορίζεται εντός).

Για το 1ο 3μηνο 2023, το συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 2 συναπτών περιόδων της 31/12/2022 και 31/3/2023. Αντίστοιχα, για το 1ο 3μηνο 2022 λαμβάνεται ο μέσος όρος των 2 συναπτών περιόδων της 31/12/2021 και 31/3/2022.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών για το 1ο 3μηνο 2022 έχουν επαναδιατυπωθεί με την αναταξινόμηση της προμήθειας που καταβλήθηκε στον πάροχο της μονάδας υποδοχής καρτών.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Καθαρά έσοδα προμηθειών (€ εκατ.) 122*4 = 488 106*4 = 424 / Συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό, μ.ο. 2 περιόδων (€ εκατ.) 74.411 78.792 = Καθαρά έσοδα προμηθειών / Ενεργητικό 0,65% 0,54%

Καθαρό κέρδος, εξομαλυμένο

(εκατ. €)

Το καθαρό κέρδος εξομαλυμένο ορίζεται ως τα κέρδη / (ζημίες) αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας (όπως ορίζεται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου), εξαιρουμένων των προμηθειών από την πώληση της μονάδας αποδοχής καρτών, των υπόλοιπων μη επαναλαμβανόμενων (εφάπαξ) εσόδων και εξόδων, των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια που σχετίζονται με τιτλοποιήσεις / πωλήσεις ΜΕΑ, οριζόμενα κατά περίοδο, καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων (εφάπαξ) εσόδων από λοιπές προβλέψεις και από έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς.

Τα μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έσοδα για το 1ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με τη συναλλαγή Thalis ύψους €282 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα €229 εκατ. αφορούν σε κέρδη από ομόλογα. Το 1ο 3μηνο 2023 δεν υπήρξαν εφάπαξ έσοδα.

Τα μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα αφορούν σε κόστη του προγράμματος αποχώρησης, ύψους €3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2023 και €4 εκατ. κατά το 1ο 3μηνο 2022 που σχετίζονται με τη συναλλαγή Thalis.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας 180 521 - Προμήθειες από την πώληση της μονάδας αποδοχής καρτών 0 7 - Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έσοδα 0 511 - Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα (3) (4) - Προβλέψεις για ζημίες από δάνεια που σχετίζονται με τιτλοποιήσεις / πωλήσεις ΜΕΑ (21) (152) - Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έσοδα από συμμετοχές σε συγγενείς 0 0 = Καθαρό Κέρδος, εξομαλυμένο 204 159

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου / Ενεργητικό

(ποσοστό, %)

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου προς το ενεργητικό ορίζεται ως τα καθαρά έσοδα από τόκους (όπως ορίζεται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου) σε ετησιοποιημένη βάση, προς το συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό (όπως ορίζεται εντός).

Για το 1ο 3μηνο 2023, το συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 2 συναπτών περιόδων της 31/12/2022 και 31/3/2023. Αντίστοιχα, για το 1ο 3μηνο 2022 λαμβάνεται ο μέσος όρος των 2 συναπτών περιόδων της 31/12/2021 και 31/3/2022.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Καθαρά έσοδα από τόκους, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 447*4 = 1.788 286*4 = 1.144 / Συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό, μ.ο. 2 περιόδων (€ εκατ.) 74.411 78.792 = Καθαρό περιθώριο επιτοκίου / Ενεργητικό 2,4% 1,5%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

Κόστος Κινδύνου, οργανικό

(ποσοστό, %)

Το οργανικό κόστος κινδύνου ορίζεται ως ο λόγος των προβλέψεων για ζημίες δανείων, εξαιρουμένων των προβλέψεων που αφορούν σε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ (ορίζεται εντός ως οι οργανικές προβλέψεις δανείων) προς τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Ως προβλέψεις για ζημίες δανείων ορίζονται ως οι αναμενόμενες ζημίες απομείωσης αξίας κατά δανείων και απαιτήσεων πελατών στο αποσβεσμένο κόστος (όπως ορίζονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου), συν άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο για δάνεια και απαιτήσεων πελατών στο αποσβεσμένο κόστος.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Προβλέψεις για ζημίες δανείων (€ εκατ.) 95 230 - Προβλέψεις για ζημίες δανείων από τιτλοποιήσεις / πωλήσεις ΜΕΑ (€ εκατ.) 21 152 = Οργανικές προβλέψεις δανείων, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 75*4 = 300 78*4 = 312 / Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος (συμπερ. SPPI δάνεια και απαιτήσεις) (€ εκατ.) 35,475 35,077 = Κόστος κινδύνου, οργανικό 0,8% 0,9%

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη & προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1 (RoaTBV)

(ποσοστό, %)

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (RoaTBV) ορίζεται ως ο λόγος του εξομαλυμένου καθαρού κέρδους της περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, εξαιρούμενης της πληρωμής κουπονιού ΑΤ1 σε ετησιοποιημένη βάση, προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια για το 1ο 3μηνο 2023 (ορίζονται εντός) υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των 2 συναπτών περιόδων, της 31/12/2022 και 31/3/2023. Αντίστοιχα, για το 1ο 3μηνο 2022, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των 2 συναπτών περιόδων της 31/12/2021 και 31/3/2022.

Σημασία χρήσης: Δείκτης απόδοσης μετοχικού κεφαλαίου

1ο 3μ 2023 1ο 3μ 2022 Καθαρό κέρδος εξομαλυμένο, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 204*4 = 816 159*4 = 636 - Πληρωμή κουπονιού AT1, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 52,5 52,5 / Ενσώματα ίδια κεφάλαια, μ.ο. 2 περιόδων (€ εκατ.) 5.733 5.112 = RoaTBV 13,3% 11,4%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

Συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό

(εκατ. €)

Το σύνολο προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού ισούται με το σύνολο ενεργητικού (όπως ορίζεται στην ετήσια οικονομική έκθεση Ομίλου), εξαιρουμένων των 1) εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ και 2) στοιχείων ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες.

Σημασία χρήσης: Τυπική τραπεζική ορολογία

Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Σύνολο Ενεργητικού 74.680 79.496 - ΟΠΕΚΕΠΕ 0 0 - Διακοπτόμενες δραστηριότητες 0 112 = Συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό 74.680 79.384

Συνολικός δείκτης κεφαλαίων (fully loaded)

(ποσοστό, %)

Ο εποπτικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 575/2013.

Σημασία χρήσης: Εποπτικός δείκτης κεφαλαιακής Θέσης

Μάρτιος 2023 Μάρτιος 2022 Σύνολο κεφαλαίου (€ εκατ.) 5.274 4.542 / RWAs (€ εκατ.) 31.082 31.218 = Συνολικός δείκτης κεφαλαίων (fully loaded), reported 16,97% 14,55%

