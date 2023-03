ΗΠΑ: Η First Citizens αγοράζει τη Silicon Valley Bank

Η First Citizens Bank & Trust Co αγοράζει όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της Silicon Valley Bank από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ρυθμιστική αρχή.

«Η τράπεζα με έδρα το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας προχώρησε σε συμφωνία αγοράς για όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της SVB», σύμφωνα με ανακοίνωση της FDIC.

Η Silicon Valley Bank έγινε το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα των ΗΠΑ που χρεοκόπησε εδώ και πάνω από μια δεκαετία, καθώς κατέρρευσε σε λιγότερο από 48 ώρες μετά την εγκατάλειψη ενός σχεδίου για την ενίσχυση των κεφαλαίων της.

Η τράπεζα υπέστη τεράστια ζημία από τις πωλήσεις των τίτλων της καθώς τα επιτόκια ανέβαιναν, προκαλώντας ανησυχία σε επενδυτές και καταθέτες που έσπευδαν να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Today, we entered into an agreement with First-Citizens Bank & Trust Company to purchase and assume all deposits and loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A.https://t.co/vjDsnQxhrr pic.twitter.com/MI5lXN5y6r

— FDIC (@FDICgov) March 27, 2023