«Καλάθι του νοικοκυριού»: Δείτε τη νέα λίστα από τα σούπερ μάρκετ – Τι θα ισχύει έως 6 Δεκεμβρίου

Έχουν συμπεριληφθεί και προϊόντα για διαβητικούς

Νέες λίστες έφτιαξαν τα σούπερ μάρκετ για το «καλάθι του νοικοκυριού».

Τα παρακάτω προϊόντα και οι τιμές τους ισχύουν από σήμερα 30 Νοεμβρίου, μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου.

Η διαφορά από σήμερα είναι ότι έχουν συμπεριληφθεί και προϊόντα για διαβητικούς και συγκεκριμένα:

«Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά»

«Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά»

«Τυρί με χαμηλά λιπαρά»

«Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)»

«Όσπρια»

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις τιμές

ΑΒ Βασιλόπουλος

ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR

ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ

ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ

ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ

ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ

ΠΑΠΑΔ ΦΡΥΓ ΣΤΑΡ 4Χ127.5Γ ΔΩΡ 1 ΠΑΚ

AB SPAGHETTI N6 500GR

ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ

ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT

ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT

AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΠΛΗΡΕΣ 400G

AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ

ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM

GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ

GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR

365 PASSATA ΤΟΜΑΤΑ 500GR

AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR

AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G

SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G

ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ

FYTEL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1ΛΤ

CAROLINA ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L

365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG

365 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ 1KG

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG

NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20)

ALMIRON 1+ GROWING UP 1LT

ALMIRON GROWING UP 2+ 1LT

ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR

AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR.

BUONDI ARABICA ΦΙΛΤΡΟΥ 200G

ONSTEVIA ΖΑΧ ΧΑΜ.ΘΕΡΜ 800Γ+200ΔΩΡ

ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR

ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT

NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML

ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML

AVΑ PERLE ΧΑΜΟΜΗΛΙ 430ML

ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR

ORALB ΟΔ/ΜΑ 1 2 3 75ML

365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY

CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T.

CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T.

CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36

CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T.

CARE TAMPON CONT REGULAR 32T

MILLHOUSE ΝΙΦ.ΒΡΩΜΗΣ 500Γ(0.20Ε)

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML

365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ.

SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T

SANI PANTS N3 LARGE 10+4T

BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T

BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T

BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T

BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T

BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T

BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T

BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T

CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM

CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM

SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML

SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ

365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ

AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σκλαβενίτης

ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ

ΑΡΤ/ΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680gr

ΑΡΤ/ΜΑ ΛΕΥΚΟ ΨΗΜ/ΚΤΨ 350G

ΑΡΤ/ΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ ΨΗΜ/ΚΤΨ 350G.

ΑΡΤ/ΜΑ ΚΑΤΣΕΛ.ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤΕΣ 500gr

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ

MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ Ε/Ζ

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛ.ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝ Ε/Ζ

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΤΟΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔ ΜΑΡΑΤΑ 3.9% ΕΛΛ.3Χ200ΓΡ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ

ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 300G

ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G

ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ M-ΜΕΣΑΙΑ 15ΤΕΜ

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ MEDIUM 10ΤΕΜ

ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT

ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.SUGARTIA 1K EE

ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40)

ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 1+ 1L

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BONORA 194ΓΡ

ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ BONORA 100ΓΡ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΟΝΟRA ΚΛΑΣΣ 500ΓΡ

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ SLIMFIX ME ΣΤΕΒΙΑ 60 ML

ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ Χ.ΓΛ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 400G

KAKAO BONORA 125ΓΡ

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ

ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML

DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ

DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ

ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DROLIO ULT LEMON 1250ML

PLANET ΠΙΑΤΩΝ ANTIBACTERIAL 425ML

ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ

ΟΔ/ΜΑ COLGATE PROT CARRIES 2X90ML(ΠΡΟΣΦ)

ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G

ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ CAREFREE ALOE 56T.

ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ

-0.2ΜΙLLHOUSE QUICK OAT ΝΙΦ ΒΡΩΜ500

ΣΑΜΠΟΥΑΝ SYOSS KERATIN 750ML.

ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE LILLY & LIME 125ΓΡ

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.

BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ

BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ

BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ

BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ

ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ&ΣΑΜΠ.SETTE BABY ANTΛ.500ML

ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΡΕΑΣ 1230ΓΡ

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG

My Market

MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 15/500G

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ² ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡ. 700G

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠ/ΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖ.ΦΕΤ.500G.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΥΓ.ΣΤΑΡ.12/510G(3+1ΔΩΡΟ

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 24/500 G

ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ CC ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο(Τ.K.)

ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ(ΤΙΜ.ΚΙΛ)

ΑΡΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ XYMA (Τ.Κ.)

MY GUSTO ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)

MY KOUZINA ΦΑΓΚΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡ IQF ΚΤΨ (TΚ)

ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡ.ΑΓ.ΠΛΗΡΕΣ 3.7%Λ.PET 12/1L

ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡ.ΑΓ. ΕΛΑΦΡ 1.7%Λ.PET 12/1L

ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 48/400G

ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 4% ΛΙΠ. 4/200G(3ΤΕΜ)

ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 0%ΛΙΠ. 4/200G(3ΤΕΜ)

ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2%ΛΙΠ. 4/200G(3ΤΕΜ)

ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ(Τ.Κ.)

GOUDA ΦΕΤΕΣ 12/200G.

ADORO LIGHT 10% ΦΡΑΤΖ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ(Τ.ΚΙΛΟΥ

BEST PRICE ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 12/500G

MY KOUZINA ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ 53-63G (M).

ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧ.ΗΜΕΡ.ΕΞ.ΦΡ.6ΑΔΑ 63-73G(L

ΦΑΣΤ CLASSIC 12/250G

MY KOUZINA ΕΞΑΙΡ.ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛ.6/2L

ΕΦΥΡΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 6/2L

MY KOUZINA ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10/1KG

MY KOUZINA ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 10/1KG

ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ.ΕΙΣ.10/1KG

ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 12/300G(-0.40)

NUTRICIA ALMIRON GROWING UP 2+ 6/1L

MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 10/487G

DOUWE EGBERTS GOLD ΣΤΙΓΜ.ΚΑΦΕΣ 6/95G

MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 12/500G

MY GUSTO ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ 24/200G

MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 12/125G

3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 20/500G

ΛΑΚΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 12/1L

SAFEGEL ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 24/100ML

NEOMAT ΑΠΟΡ.ΠΛΥΝΤ.GEL ΜΑΛ.ΟΡ.45Μ.4/2.25L

MY HOME CHLORO ULTRA LEMON 12/1250ML.

MY HOME ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠ.ΛΕΜΟΝΙ 12/900ML

MY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 6/600G

COLGATE PROT.CAR.ΟΔ/ΜΑ 6/90ML(ΟΙK.ΣΥΣΚ).

ELITE PREMIUM Χ/Υ 3Φ 8ΑΡΙ 0.600KG 6ΤEM

ALWAYS ULTRA NIGHT ΟΙΚ.ΣΥΣΚ.10/14ΤΕΜ

MY GUSTO ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 12/500G

FEEL GOOD! ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΝ.-ΞΗΡΑ 12/400ML

FEEL GOOD! ΛΕΥΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 4/125G

MY SOFT ΕΣΩΡ/ΧΑ ΑΚΡΑΤ. MED-L.8/10Τ.

BABYLINO SENSIT. Ν2 3-6KG ΟΙΚ.ΣΥΣ. 5/50Τ

SEPTONA ΜΩΡ/ΛΑ CALM N' CARE AΛ6/60Τ(2+1

SEPTONA BABY ΣΑΜΠ.&ΑΦΡΟΛ. ΛΕΒΑΝ 12/500ML

BEST PRICE ΚΟΝ.ΣΚΥΛ.ΒΟΔ.-ΛΑΧ.12/1250G

BEST PRICE ΚΟΝΣ.ΓΑΤΑΣ ΚΟΤ-ΓΑΛ.24/405G

ΟΡΕΙΝΟΙ ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΥΡΙ ΓΟΧ 6/1KG

Μασούτης

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ

ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ 127.5ΓΡ 3+1Δ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ

ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΙΝΔΟΣ 65-70% ΝΩΠΟ ΧΥΜΑ

ΠΑΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ MR GRAND ΦΕΤΕΣ 160ΓΡ

ΠΑΝΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ MR GRAND 850ΓΡ

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ

ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕΡΓΑΛ 3.5% 1ΛΙΤ

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ

ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕΡΓΑΛ 1.5% 1ΛΙΤ

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ MR GRAND 7.5%ΛΙΠ 170ΓΡ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 3.85% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 2% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ

ΦΕΤΑ MR GRAND ΠΟΠ ΧΥΜΑ ΔΟΧΕΙΟ

GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ

GOUDA ΦΕΤΕΣ LIGHT MR GRAND 200ΓΡ

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 500ΓΡ

ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΧΥΡΩΝΑ MR GRAND 12T ΜΕΣΑΙΑ 53ΓΡ

ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ MR GRAND 10T ΜΕΣΑΙΑ 53

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FAST 250ΓΡ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ MR GRAND 1L

ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ MR GRAND 1000ΓΡ

ΑΡΑΚΑΣ MR GRAND 1000ΓΡ

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ

NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Χ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250ΓΡ

ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 194ΓΡ

ΚΑΦΕΣ JACOBS GOLD ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 95ΓΡ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ

CANDEREL ΣΚΟΝΗ ME ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΤΕΒΙΑ ΚΟΥΤΙ 500ΓΡ

ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ SPECIAL ΩΜΕΓΑ 500ΓΡ

MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L

MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML

OMO ΤΡΟΠΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 45ΜΕΖ ΚΟΥΤΙ 2.520Κ

OMO ΥΓΡΟ ΤΡΟΠΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ &YLANG YLANG 45ΜΕΖ 2.925L

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND ORANGE FRESH 500ML

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ

ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML 1+1ΔΩΡΟ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ

ΣΕΡΒ EV DAY UL PL HYP MAX NIGHT ECON 18T

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP SUPER ECON 18T

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP NORMAL ECON 18Τ

ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ CLASSIC MR GRAND 500ΓΡ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ KARAVAKI ΛΑΜΨΗ & ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 600ML

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΒΙΟΛΕΤΑ 125ΓΡ

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T

AGNOTIS SUPREME ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν1 44T

AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν4 44T

AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν4+ 40T

AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν3 50T

AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν6 36T

AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν5 40T

AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν2 42T

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE ΧΑΜΟΜΗΛΙ 80T 2+1ΔΩΡΟ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ MR GRAND 750ML

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ 1250ΓΡ

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΑΡΝΙ/ΣΥΚΩΤΙ 405ΓΡ

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ/ΚΟΤΟΠ 405ΓΡ

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛΩΜΟΣ 405ΓΡ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ