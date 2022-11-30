«Καλάθι του νοικοκυριού»: Δείτε τη νέα λίστα από τα σούπερ μάρκετ – Τι θα ισχύει έως 6 Δεκεμβρίου

Έχουν συμπεριληφθεί και προϊόντα για διαβητικούς
Νέες λίστες έφτιαξαν τα σούπερ μάρκετ για το «καλάθι του νοικοκυριού».
Τα παρακάτω προϊόντα και οι τιμές τους ισχύουν από σήμερα 30 Νοεμβρίου, μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου.
Η διαφορά από σήμερα είναι ότι έχουν συμπεριληφθεί και προϊόντα για διαβητικούς και συγκεκριμένα:
«Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά»
«Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά»
«Τυρί με χαμηλά λιπαρά»
«Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)»
«Όσπρια»
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις τιμές
ΑΒ Βασιλόπουλος
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR
ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ
ΠΑΠΑΔ ΦΡΥΓ ΣΤΑΡ 4Χ127.5Γ ΔΩΡ 1 ΠΑΚ
AB SPAGHETTI N6 500GR
ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ
ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΠΛΗΡΕΣ 400G
AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ
ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR
365 PASSATA ΤΟΜΑΤΑ 500GR
AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR
AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G
SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G
ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ
FYTEL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1ΛΤ
CAROLINA ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG
365 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ 1KG
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20)
ALMIRON 1+ GROWING UP 1LT
ALMIRON GROWING UP 2+ 1LT
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR.
BUONDI ARABICA ΦΙΛΤΡΟΥ 200G
ONSTEVIA ΖΑΧ ΧΑΜ.ΘΕΡΜ 800Γ+200ΔΩΡ
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR
ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML
AVΑ PERLE ΧΑΜΟΜΗΛΙ 430ML
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR
ORALB ΟΔ/ΜΑ 1 2 3 75ML
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY
CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T.
CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T.
CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36
CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T.
CARE TAMPON CONT REGULAR 32T
MILLHOUSE ΝΙΦ.ΒΡΩΜΗΣ 500Γ(0.20Ε)
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML
365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ.
SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T
SANI PANTS N3 LARGE 10+4T
BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T
BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T
BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T
BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T
BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T
BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T
BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T
CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM
CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ
AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Σκλαβενίτης
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΑΡΤ/ΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680gr
ΑΡΤ/ΜΑ ΛΕΥΚΟ ΨΗΜ/ΚΤΨ 350G
ΑΡΤ/ΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ ΨΗΜ/ΚΤΨ 350G.
ΑΡΤ/ΜΑ ΚΑΤΣΕΛ.ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤΕΣ 500gr
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ Ε/Ζ
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛ.ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝ Ε/Ζ
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΤΟΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔ ΜΑΡΑΤΑ 3.9% ΕΛΛ.3Χ200ΓΡ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 300G
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ M-ΜΕΣΑΙΑ 15ΤΕΜ
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ MEDIUM 10ΤΕΜ
ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT
ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.SUGARTIA 1K EE
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E
ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40)
ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 1+ 1L
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BONORA 194ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ BONORA 100ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΟΝΟRA ΚΛΑΣΣ 500ΓΡ
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ SLIMFIX ME ΣΤΕΒΙΑ 60 ML
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ Χ.ΓΛ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 400G
KAKAO BONORA 125ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ
ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DROLIO ULT LEMON 1250ML
PLANET ΠΙΑΤΩΝ ANTIBACTERIAL 425ML
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ
ΟΔ/ΜΑ COLGATE PROT CARRIES 2X90ML(ΠΡΟΣΦ)
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G
ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ CAREFREE ALOE 56T.
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ
-0.2ΜΙLLHOUSE QUICK OAT ΝΙΦ ΒΡΩΜ500
ΣΑΜΠΟΥΑΝ SYOSS KERATIN 750ML.
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE LILLY & LIME 125ΓΡ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ&ΣΑΜΠ.SETTE BABY ANTΛ.500ML
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΡΕΑΣ 1230ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG
My Market
MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 15/500G
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ² ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡ. 700G
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠ/ΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖ.ΦΕΤ.500G.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΥΓ.ΣΤΑΡ.12/510G(3+1ΔΩΡΟ
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 24/500 G
ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ CC ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο(Τ.K.)
ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ(ΤΙΜ.ΚΙΛ)
ΑΡΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΩΠΟ XYMA (Τ.Κ.)
MY GUSTO ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)
MY KOUZINA ΦΑΓΚΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡ IQF ΚΤΨ (TΚ)
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡ.ΑΓ.ΠΛΗΡΕΣ 3.7%Λ.PET 12/1L
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡ.ΑΓ. ΕΛΑΦΡ 1.7%Λ.PET 12/1L
ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 48/400G
ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 4% ΛΙΠ. 4/200G(3ΤΕΜ)
ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 0%ΛΙΠ. 4/200G(3ΤΕΜ)
ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2%ΛΙΠ. 4/200G(3ΤΕΜ)
ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ(Τ.Κ.)
GOUDA ΦΕΤΕΣ 12/200G.
ADORO LIGHT 10% ΦΡΑΤΖ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ(Τ.ΚΙΛΟΥ
BEST PRICE ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 12/500G
MY KOUZINA ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ 53-63G (M).
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧ.ΗΜΕΡ.ΕΞ.ΦΡ.6ΑΔΑ 63-73G(L
ΦΑΣΤ CLASSIC 12/250G
MY KOUZINA ΕΞΑΙΡ.ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛ.6/2L
ΕΦΥΡΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 6/2L
MY KOUZINA ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10/1KG
MY KOUZINA ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 10/1KG
ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ.ΕΙΣ.10/1KG
ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 12/300G(-0.40)
NUTRICIA ALMIRON GROWING UP 2+ 6/1L
MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 10/487G
DOUWE EGBERTS GOLD ΣΤΙΓΜ.ΚΑΦΕΣ 6/95G
MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 12/500G
MY GUSTO ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ 24/200G
MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 12/125G
3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 20/500G
ΛΑΚΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 12/1L
SAFEGEL ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 24/100ML
NEOMAT ΑΠΟΡ.ΠΛΥΝΤ.GEL ΜΑΛ.ΟΡ.45Μ.4/2.25L
MY HOME CHLORO ULTRA LEMON 12/1250ML.
MY HOME ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠ.ΛΕΜΟΝΙ 12/900ML
MY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 6/600G
COLGATE PROT.CAR.ΟΔ/ΜΑ 6/90ML(ΟΙK.ΣΥΣΚ).
ELITE PREMIUM Χ/Υ 3Φ 8ΑΡΙ 0.600KG 6ΤEM
ALWAYS ULTRA NIGHT ΟΙΚ.ΣΥΣΚ.10/14ΤΕΜ
MY GUSTO ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 12/500G
FEEL GOOD! ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΝ.-ΞΗΡΑ 12/400ML
FEEL GOOD! ΛΕΥΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 4/125G
MY SOFT ΕΣΩΡ/ΧΑ ΑΚΡΑΤ. MED-L.8/10Τ.
BABYLINO SENSIT. Ν2 3-6KG ΟΙΚ.ΣΥΣ. 5/50Τ
SEPTONA ΜΩΡ/ΛΑ CALM N' CARE AΛ6/60Τ(2+1
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ.&ΑΦΡΟΛ. ΛΕΒΑΝ 12/500ML
BEST PRICE ΚΟΝ.ΣΚΥΛ.ΒΟΔ.-ΛΑΧ.12/1250G
BEST PRICE ΚΟΝΣ.ΓΑΤΑΣ ΚΟΤ-ΓΑΛ.24/405G
ΟΡΕΙΝΟΙ ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΥΡΙ ΓΟΧ 6/1KG
Μασούτης
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ
ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ 127.5ΓΡ 3+1Δ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ
ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΙΝΔΟΣ 65-70% ΝΩΠΟ ΧΥΜΑ
ΠΑΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ MR GRAND ΦΕΤΕΣ 160ΓΡ
ΠΑΝΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ MR GRAND 850ΓΡ
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ
ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕΡΓΑΛ 3.5% 1ΛΙΤ
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ
ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕΡΓΑΛ 1.5% 1ΛΙΤ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ MR GRAND 7.5%ΛΙΠ 170ΓΡ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 3.85% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΜΕΒΓΑΛ 2% 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ
ΦΕΤΑ MR GRAND ΠΟΠ ΧΥΜΑ ΔΟΧΕΙΟ
GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ
GOUDA ΦΕΤΕΣ LIGHT MR GRAND 200ΓΡ
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 500ΓΡ
ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΧΥΡΩΝΑ MR GRAND 12T ΜΕΣΑΙΑ 53ΓΡ
ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ MR GRAND 10T ΜΕΣΑΙΑ 53
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FAST 250ΓΡ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ MR GRAND 1L
ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ MR GRAND 1000ΓΡ
ΑΡΑΚΑΣ MR GRAND 1000ΓΡ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ
NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Χ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250ΓΡ
ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 194ΓΡ
ΚΑΦΕΣ JACOBS GOLD ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 95ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ
CANDEREL ΣΚΟΝΗ ME ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΤΕΒΙΑ ΚΟΥΤΙ 500ΓΡ
ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ SPECIAL ΩΜΕΓΑ 500ΓΡ
MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML
OMO ΤΡΟΠΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 45ΜΕΖ ΚΟΥΤΙ 2.520Κ
OMO ΥΓΡΟ ΤΡΟΠΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ &YLANG YLANG 45ΜΕΖ 2.925L
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND ORANGE FRESH 500ML
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML 1+1ΔΩΡΟ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ
ΣΕΡΒ EV DAY UL PL HYP MAX NIGHT ECON 18T
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP SUPER ECON 18T
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP NORMAL ECON 18Τ
ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ CLASSIC MR GRAND 500ΓΡ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ KARAVAKI ΛΑΜΨΗ & ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 600ML
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΒΙΟΛΕΤΑ 125ΓΡ
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T
AGNOTIS SUPREME ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν1 44T
AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν4 44T
AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν4+ 40T
AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν3 50T
AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν6 36T
AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν5 40T
AGNOTIS ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν2 42T
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE ΧΑΜΟΜΗΛΙ 80T 2+1ΔΩΡΟ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ MR GRAND 750ML
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ 1250ΓΡ
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΑΡΝΙ/ΣΥΚΩΤΙ 405ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ/ΚΟΤΟΠ 405ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛΩΜΟΣ 405ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ