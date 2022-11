«Kαλάθι του νοικοκυριού»: Αυτές είναι οι λίστες των σούπερ μάρκετ – Αναλυτικά οι μάρκες

0

Στη διεύθυνση https://e-katanalotis.gov.gr/householdBasket αναρτήθηκαν σήμερα οι τιμοκατάλογοι για τα προϊόντα που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού».

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα προϊόντα ανά αλυσίδα σούπερ - μάρκετ.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχουν αναρτηθεί οι τιμοκατάλογοι από 13 αλυσίδες ενώ τα προϊόντα που συμμετέχουν στο "καλάθι" επισημαίνονται με σχετική σήμανση στο ράφι και τις διαφημιστικές προβολές των αλυσίδων.

Οι τιμές που ανακοινώθηκαν σήμερα ισχύουν για την επόμενη εβδομάδα καθώς η σύνθεση του καλαθιού θα αλλάζει κάθε Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή εμφανίζεται η τιμή ανά συσκευασία αλλά και ανά μονάδα μέτρησης.

Σκλαβενίτης - Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού

ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680G

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤ500G

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ

MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ

ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ε/Ζ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ

ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ..

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ.

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *

ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ

ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝ.ΦΕΤΕΣ 300G

ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G

ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ

ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT

ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT

ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC

ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ

ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ.194ΓΡ

ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ

ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G

ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1ΓΡ.

KAKAO BONORA 125ΓΡ

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ

ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML

DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ

DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ

DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L

AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML

ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ

ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30)

ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ

ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.

PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML

ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE JASMIN & CITRUS 125ΓΡ.

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ

ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.

BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ

BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ

BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ

BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ

ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ

SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML.

ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG

ΑΒ Βασιλόπουλος – Οι τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού

ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1KG

ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340GR

ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ

ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ

COUNTRY BREAD 350G (BAKE OFF)

ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ

ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 4/PACK 500GR

AB SPAGHETI Ν6 500GR

AB ALL PURPOSES FLOUR 1KG

AB LENTINS THICK IMPORTED 500GR

365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 300G

ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛ.ΧΔ MSC 750G FAO67ΚΤΨ

AB PORK NECK W/BONE IMPORTED

AB WHOLE CHICKEN

AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT

ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT

AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G

AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ

AB FETA CHEESE 400GR VACUUM

GOUDA SLICES 200GR

GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR

AB GRATED TOMATOES PAPER PACK 500GR

AB FRESH CAGE EGGS 12 ITEMS MEDIUM 53 63G

AB FRESH BARN EGGS 10 ITEMS LARGE 63 73G

AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250G

AB EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 1LT PET

AB SUNFLOWER OIL 1LT

365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1 KG

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG

AB WHITE SUGAR E.E 1KG

NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20)

FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR

ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR

AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR.

GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500G

AB BLACK TEA 20BAGS

ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR

AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT

NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML

ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML

ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR

365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY

COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML

CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T.

CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36

CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM

CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T.

CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T.

CARE TAMPON CONT REGULAR 32T

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600M

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML

365 SOAP BARS 3X125 GR

SANI PANTS N3 LARGE 10+4T

SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T

BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T

BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T

BABYLINO SENS ECO.N5 11 25KG 44T

BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50

BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T

BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T

BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T

CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM

CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM

JOHN. BABY SHAMPOO REGULAR 300ML

JOHN. BABY SHAMPOO CHAMOMILE 300ML

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ

365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ

Market in – Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού

ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ

ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ.

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡ 500ΓΡ

FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ

ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ

ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ.ΒΕΛΓΙΟΥ

ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ

ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ

ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ

ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ

ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 199Ε

ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε

ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L

ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ.

ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ.

ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ

ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ

ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ

ECONOMY ΑΥΓΑ Α' 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ

ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ.

ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ.

ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ.

ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT

ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L

ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ

ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ

ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ.

ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ

ECONOMY ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.Ε.Ε.1Κ

ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ

NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ

NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ

ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Μ 800ΓΡ

ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ

ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200ΓΡ

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ GOLD 500ΓΡ

ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ

ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ

ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ.500ΓΡ

ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ.500ΓΡ

ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ.500ΓΡ

ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L

ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ

ECONOMY ΗΠ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ GEL MENTA 110ML

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ

ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT

ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT

ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ

ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT

ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ

ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L

ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L

ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ SENSITIVE 75ML

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ TOTAL ACTION 75ML

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ WHITENING 75ML

ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ

ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T

ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T

OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT SUPER 16T

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΤΡΙΑΝΤ.ΚΟΥΤ 100ΓΡ

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΑΡ.ΧΑΜ.ΚΟΥΤ.100ΓΡ

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.2 15ΤΕΜ.

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.3 12ΤΕΜ.

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ N.4 10ΤΕΜ

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.4 8-14 18Τ

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.5 12-18 16Τ

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.6 16+ 14Τ

ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE VERA 64+20ΔΩΡΟ

ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 64+20ΔΩΡΟ

ECONOMY ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΜΟΜ.750ML

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΡΟΚΕΤΑ ΒΟΔΙΝΟ 15ΚΙΛΩΝ

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ-ΛΑΧ. 405ΓΡ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΓΑΛΟΠ 405ΓΡ

ECONOMY ΓΑΤΑΣ ΠΑΤΕ ΒΟΔ.ΚΑΡΔΙΑ 100ΓΡ.

ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΖΑΜΠ 100ΓΡ

ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΑΛΟΠ 100ΓΡ

ECONOMY ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 5Κ.

Μασούτης - Καλάθι του νοικοκυριού

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ

ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ

ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3.85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ

ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ

GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ

ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63

ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L

ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L

ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ.

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ

NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ

ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ

NESCAFE 100ΓΡ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ

ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ

ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ

ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ

MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L

MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML

DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1.65L

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ

ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ

ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ

ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T

BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ

AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ

My market - Το καλάθι του νοικοκυριού

MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ γεύση ψωμί τοστ σταρένιο 700g

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500G

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ φρυγανιές σταρένιες 510g (3+1ΔΩΡΟ)

ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)

ΠΙΝΔΟΣ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΔΙΣΚΑΚΙ 800g (-25%)

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΙΖΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)

ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 630g

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ 1L

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 12/1l

ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 400G

ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 8% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)

ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)

ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400g

BEST PRICE GOUDA ΦΕΤΕΣ 500g

ΛΟΓΑΔΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 180g

KYKNOS ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 250G (3ΤΕΜ)

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 10ΑΔΑ ΕΩΣ 53g (S)

ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 6ΑΔΑ 63-73g(l)

ΧΩΡΙΟ SOFT ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 225g

MINEΡΒΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L

ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΡΑΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg

ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG

ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300G (0,40€ ΕΚΠΤΩΣΗ)

FRISOGROW NO 3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ 800G

MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G

JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G

MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 250G

MY GUSTO ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ 10 ΦΑΚΕΛΩΝ (10X1,5G)

MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125G

3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G

ΑΜΙΤΑ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L

SMILE SO CLEAN ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 80ML

ARIEL ALPINE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 70Μ.

DETTOL POWER & FRESH ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ LEMON & LIME 1L

FAIRY MAX POWER ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 650ML

MY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 800G

AIM WHITE NOW ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML

SOFTEX SILK ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 8ΑΡΙ 0,760KG

ALWAYS ULTRA SECURE NIGHT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12ΤΕΜ.

OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ

FRUCTIS ΔΥΝΑΜΗ & ΛΑΜΨΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ML

PALMOLIVE OLIVE ORIGINAL ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 90G

SANI PANTS ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν.1 SMALL 14TEM

BABYLINO SENSITIVE JUNIOR Ν.5 ΟΙΚΟΝΟΜ ΣΥΣΚ 44Τ

SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N' CARE ΑΛΟΗ 60ΤΕΜ. (2+1 ΔΩΡΟ)

SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΑΛΣΑΜΟ & ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML

FRISKIES BALANCE ΞΗΡA ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1,5KG

FRISKIES ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ JUNIOR 1,5KG

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG(-0,30)

LIDL - Το καλάθι του νοικοκυριού

Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης

Vegeterra Φασολάκια πλατιά

O.B. Normal Super

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες

Γάλπο Στραγγιστό γιαούρτι 2%

Milbona Gouda σε φέτες

Χυμός Τομάτας Διατηρημένος

Επιλογής Φακές ψιλές

Combino Σπαγγέτι Νο 6

Eviva Χυμός πορτοκάλι 100%

Coshida Πατέ για γάτες

Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint

Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα

Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera

Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα

Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70%

Χρυσός Μύλος Φρυγανιές σίκαλης

Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Αγροικία Παριζάκι γίγας

Χρυσός Μύλος Ψωμί τοστ σταρένιο

Belbake Κακάο σκόνη

W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο

Bellarom Καφές φίλτρου Strong

Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης

Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic

Vita D'or Μαργαρίνη με ηλιέλαιο 60% λιπαρά

Lupilu Μωρομάντηλα

Lupilu Πάνες No 4 Maxi

Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις

Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

Bellosan Υγρή τροφή για σκύλους βοδινό/πουλερικά

Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια

Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι

Τηγανιά χοιρινή Χώρα προέλευσης: βλ.συσκευασία