«Kαλάθι του νοικοκυριού»: Αυτές είναι οι λίστες των σούπερ μάρκετ – Αναλυτικά οι μάρκες

Οι τιμές που ανακοινώθηκαν σήμερα ισχύουν για την επόμενη εβδομάδα καθώς η σύνθεση του καλαθιού θα αλλάζει κάθε Τετάρτη
Στη διεύθυνση https://e-katanalotis.gov.gr/householdBasket αναρτήθηκαν σήμερα οι τιμοκατάλογοι για τα προϊόντα που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού».
Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα προϊόντα ανά αλυσίδα σούπερ - μάρκετ.
Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχουν αναρτηθεί οι τιμοκατάλογοι από 13 αλυσίδες ενώ τα προϊόντα που συμμετέχουν στο "καλάθι" επισημαίνονται με σχετική σήμανση στο ράφι και τις διαφημιστικές προβολές των αλυσίδων.
Οι τιμές που ανακοινώθηκαν σήμερα ισχύουν για την επόμενη εβδομάδα καθώς η σύνθεση του καλαθιού θα αλλάζει κάθε Τετάρτη.
Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή εμφανίζεται η τιμή ανά συσκευασία αλλά και ανά μονάδα μέτρησης.
Σκλαβενίτης - Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680G
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤ500G
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ε/Ζ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ..
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝ.ΦΕΤΕΣ 300G
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ
ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT
ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ.194ΓΡ
ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1ΓΡ.
KAKAO BONORA 125ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ
DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30)
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE JASMIN & CITRUS 125ΓΡ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML.
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG
ΑΒ Βασιλόπουλος – Οι τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1KG
ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340GR
ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ
COUNTRY BREAD 350G (BAKE OFF)
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 4/PACK 500GR
AB SPAGHETI Ν6 500GR
AB ALL PURPOSES FLOUR 1KG
AB LENTINS THICK IMPORTED 500GR
365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 300G
ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛ.ΧΔ MSC 750G FAO67ΚΤΨ
AB PORK NECK W/BONE IMPORTED
AB WHOLE CHICKEN
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G
AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ
AB FETA CHEESE 400GR VACUUM
GOUDA SLICES 200GR
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR
AB GRATED TOMATOES PAPER PACK 500GR
AB FRESH CAGE EGGS 12 ITEMS MEDIUM 53 63G
AB FRESH BARN EGGS 10 ITEMS LARGE 63 73G
AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250G
AB EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 1LT PET
AB SUNFLOWER OIL 1LT
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1 KG
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG
AB WHITE SUGAR E.E 1KG
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20)
FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR.
GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500G
AB BLACK TEA 20BAGS
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY
COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML
CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T.
CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36
CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM
CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T.
CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T.
CARE TAMPON CONT REGULAR 32T
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600M
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML
365 SOAP BARS 3X125 GR
SANI PANTS N3 LARGE 10+4T
SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T
BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T
BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T
BABYLINO SENS ECO.N5 11 25KG 44T
BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50
BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T
BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T
BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T
CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM
CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM
JOHN. BABY SHAMPOO REGULAR 300ML
JOHN. BABY SHAMPOO CHAMOMILE 300ML
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ
Market in – Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού
ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ
ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡ 500ΓΡ
FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ
ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ
ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ.ΒΕΛΓΙΟΥ
ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ
ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ
ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 199Ε
ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε
ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ
ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L
ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ.
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ.
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ
ECONOMY ΑΥΓΑ Α' 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ
ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ.
ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ.
ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ.
ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT
ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L
ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ
ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ
ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ.
ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ
ECONOMY ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.Ε.Ε.1Κ
ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ
NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ
NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ
ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Μ 800ΓΡ
ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ
ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200ΓΡ
ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ GOLD 500ΓΡ
ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ
ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ
ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ.500ΓΡ
ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ.500ΓΡ
ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ.500ΓΡ
ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ
ECONOMY ΗΠ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ GEL MENTA 110ML
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ
ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT
ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT
ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ
ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT
ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L
ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ
ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L
ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L
ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ SENSITIVE 75ML
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ TOTAL ACTION 75ML
ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ WHITENING 75ML
ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ
ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T
ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T
OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT SUPER 16T
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML
ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ
ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΤΡΙΑΝΤ.ΚΟΥΤ 100ΓΡ
ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΑΡ.ΧΑΜ.ΚΟΥΤ.100ΓΡ
ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.2 15ΤΕΜ.
ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.3 12ΤΕΜ.
ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ N.4 10ΤΕΜ
ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.4 8-14 18Τ
ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.5 12-18 16Τ
ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.6 16+ 14Τ
ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE VERA 64+20ΔΩΡΟ
ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 64+20ΔΩΡΟ
ECONOMY ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΜΟΜ.750ML
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΡΟΚΕΤΑ ΒΟΔΙΝΟ 15ΚΙΛΩΝ
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ.
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ-ΛΑΧ. 405ΓΡ.
ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΓΑΛΟΠ 405ΓΡ
ECONOMY ΓΑΤΑΣ ΠΑΤΕ ΒΟΔ.ΚΑΡΔΙΑ 100ΓΡ.
ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΖΑΜΠ 100ΓΡ
ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΑΛΟΠ 100ΓΡ
ECONOMY ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 5Κ.
Μασούτης - Καλάθι του νοικοκυριού
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ
ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ
ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3.5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3.85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ
ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ
GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L
ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L
ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ
NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ
ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ
NESCAFE 100ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ
ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ
MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML
DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1.65L
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ
ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ
ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ
ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T
BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ
AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ
My market - Το καλάθι του νοικοκυριού
MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ γεύση ψωμί τοστ σταρένιο 700g
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500G
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ φρυγανιές σταρένιες 510g (3+1ΔΩΡΟ)
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)
ΠΙΝΔΟΣ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΔΙΣΚΑΚΙ 800g (-25%)
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΙΖΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ)
ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 630g
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ 1L
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 12/1l
ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 400G
ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 8% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)
ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ)
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400g
BEST PRICE GOUDA ΦΕΤΕΣ 500g
ΛΟΓΑΔΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 180g
KYKNOS ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 250G (3ΤΕΜ)
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 10ΑΔΑ ΕΩΣ 53g (S)
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 6ΑΔΑ 63-73g(l)
ΧΩΡΙΟ SOFT ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 225g
MINEΡΒΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L
ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΡΑΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg
ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG
ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300G (0,40€ ΕΚΠΤΩΣΗ)
FRISOGROW NO 3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ 800G
MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G
JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G
MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 250G
MY GUSTO ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ 10 ΦΑΚΕΛΩΝ (10X1,5G)
MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125G
3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G
ΑΜΙΤΑ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
SMILE SO CLEAN ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 80ML
ARIEL ALPINE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 70Μ.
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