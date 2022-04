Ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα ΕQUALL

0

Νέα δράση από την Τράπεζα Πειραιώς

Mε μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν οι δράσεις του προγράμματος EQUALL, το οποίο υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων.

Το πρόγραμμα EQUALL περιλαμβάνει αρχικά τρεις δράσεις:

Women Founders and Makers, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,

Women Back to Work, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες που απείχαν από την αγορά εργασίας και επιθυμούν να επιστρέψουν,

Profession has no Gender, η οποία απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη την Ελλάδα και έχει ως στόχο να εμπνεύσει και να παρακινήσει τη νέα γενιά να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία που επιθυμεί, ανεξαρτήτως φύλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, καλωσορίζοντας τις γυναίκες που συμμετέχουν στις δύο πρώτες δράσεις του προγράμματος, όπως και τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων που συμμετείχαν στη δράση Profession has no Gender, τόνισε: «Εργαζόμαστε για ένα αύριο χωρίς έμφυλα στερεότυπα, όπου όλοι και όλες θα έχουν ίσες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση, την εργασία, τις αμοιβές, για την εξάλειψη εντέλει των δυσχερειών που προκαλούνται από διακρίσεις με βάση το φύλο. Στο πλαίσιο αυτό, με αίσθημα ευθύνης και με συνέπεια σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που υπηρετούν στοχευμένα αυτές τις μείζονες αναγκαιότητες».

Υπογράμμισε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες ζουν και εργάζονται σε συνθήκες ισότητας και ασφάλειας με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Παρά την πρόοδο η οποία σημειώνεται, καθώς η ισότητα των ανθρώπων γίνεται όλο και περισσότερο τμήμα της ατομικής και συλλογικής μας κοινωνικής συνείδησης, ο δρόμος μέχρι την επίτευξη των μεγάλων στόχων είναι ακόμα μακρύς. Και αυτό αυξάνει την ευθύνη όλων μας και μας κινητοποιεί για την ανάληψη δράσεων».

Οι δεσμεύσεις της Τράπεζας για την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου που θα προωθήσει την Ισότητα των Φύλων, ενισχύονται επιπλέον από τη συμπερίληψή της μεταξύ των 418 εταιρειών από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality της Bloomberg για το 2022. Πρόκειται για έναν σημαντικό Δείκτη που καταγράφει τις επιδόσεις των εταιρειών που έχουν δεσμευτεί στη διαφάνεια των στοιχείων που παρέχουν για την πολιτική τους σε θέματα Ισότητας των Φύλων.

Στoν πρώτο κύκλο του προγράμματος EQUALL που παρουσιάστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, συμμετέχουν γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με την πλειοψηφία αυτών να προέρχεται από την περιφέρεια, ενώ οι αιτήσεις υπερέβησαν κάθε προσδοκία. Συγκεκριμένα, στη δράση Women Founders and Makers υποβλήθηκαν 742 αιτήσεις για την κάλυψη 50 θέσεων και 275 αιτήσεις για 50 θέσεις στη δράση Women Back to Work, με υπερκάλυψη 1.394% και 454% αντίστοιχα.

Μεγάλη είναι επίσης η συμμετοχή σχολείων από όλες τις περιοχές της χώρας και μάλιστα, μαθητές και μαθήτριες που έλαβαν μέρος, είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με την ισότητα των φύλων στο χώρο της εργασίας.

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ο στόχος ήταν η συμμετοχή 1.200 μαθητών και μαθητριών ενώ αιτήθηκαν να συμμετάσχουν 3.151 μαθητές και μαθήτριες.

Το πρόγραμμα EQUALL σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τους 100mentors και το Tipping Point.

Οι 100mentors έχουν αναπτύξει μια εφαρμογή upskilling και reskilling προηγμένης τεχνολογίας και αποστολή τους είναι η ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και η διεύρυνση των ευκαιριών των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό και γνωσιακό τους υπόβαθρο.

Σκοπός του Tipping Point είναι η ενδυνάμωση χιλιάδων μαθητών σε περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας και απομονωμένα νησιά και χωριά, ώστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας να συνδέονται με πλήθος μεντόρων, προκειμένου να πάρουν πιο συνειδητοποιημένες αποφάσεις για το επαγγελματικό και το ακαδημαϊκό τους μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EQUALL στο https://www.equall.gr