Εγκώμια του Μάικ Μπλούμπεργκ για το οικονομικό και μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας

Το πρόγραμμα οικονομικών και ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων του Έλληνα πρωθυπουργού έχει ενθαρρύνει τους επενδυτές από όλοn τον κόσμο να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικ Μπλούμπεργκ για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πρακτορείο Bloomberg.

«Το πρόγραμμα οικονομικών και ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενθαρρύνει τους επενδυτές από όλον τον κόσμο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ένα καλό σημάδι προόδου και ανάκαμψης. Σ 'ευχαριστώ που πέρασες από το Bloomberg» αναφέρει ο Μάικ Μπλούμπεργκ στην ανάρτησή του.

Greek Prime Minister @kmitsotakis' economic and competitive reform program has encouraged global investors to return to Greece. A good sign of progress and recovery. Thank you for stopping by @Bloomberg. pic.twitter.com/5H391seb54

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) September 24, 2021