Bitcoin: Ποια είναι η πρώτη χώρα του πλανήτη που το αναγνώρισε ως νόμιμο νόμισμα

Έφτασε η στιγμή του bitcoin να γίνει νόμιμο νόμισμα σε κάποια χώρα του κόσμου.

Συγκεκριμένα, μετά το «πράσινο φως» του κογκρέσου της χώρας, το Ελ Σαλβαδόρ γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που υιοθετεί ένα κρυπτονόμισμα καθιστώντας το νόμιμο.

«Το νομοσχέδιο #Bitcoin μόλις εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη νομοθετική συνέλευση. Ιστορία!», έγραψε μετά την ψηφοφορία αργά το βράδυ της Τρίτης (08/06) στο Twitter ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

62 out of 84 votes!

History! #Btc🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021