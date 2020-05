Η λίστα με τους 25 κανόνες επιτυχίας ενός κορυφαίου επενδυτή της Wall Street

«Μετέτρεψε τα προβλήματα σε ευκαιρίες», «Μην καις γέφυρες», και «Μην συμπεριφέρεσαι άσχημα όταν χάνεις»

Η ζωή έχει τα πάνω της και τα κάτω της ειδικά όταν μιλάμε για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία. Η μετάβαση από την μία κατάσταση στην άλλη μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη κάποιες φορές. Πάνω σε αυτή τη λογική ο κορυφαίος επενδυτής τραπεζίτης Richard Jenrette άφησε πίσω του πριν πεθάνει μια λίστα με όλα τα πράγματα που έμαθε στην πορεία του, με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει εκείνους που τη χρειάζονται.

Ο Jenrette πέρασε πάνω από σαράντα χρόνια στην Wall Street και πέθανε σε ηλικία 89 ετών λόγω επιπλοκών από καρκίνο. Ο τίτλος της σύντομης λίστας είναι «What I learned (How to succeed and have a long and happy life». Το Bloomberg είχε εξασφαλίσει τη λίστα και τη δημοσίευσε.