ΗΠΑ: Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ επίσημα υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκη Μάικλ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμμματος, ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2020.

«Θα είμαι υποψήφιος στις προεδρικές με στόχο να νικήσω τον Ντόναλντ Τραμπ και να ξαναφτιάξω την Αμερική. Δεν αντέχουμε άλλα τέσσερα χρόνια των απερίσκεπτων και ανήθικων ενεργειών του προέδρου Τραμπ» αναφέρει στον ιστότοπό του ο 77χρονος δισεκατομμυριούχος.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.

I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 Νοεμβρίου 2019