Η μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή οικονομία

Τι αποκαλύπτει ο εμπνευστής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ο οικονομολόγος Klaus Schwab είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του World Economic Forum, του ανεξάρτητου διεθνούς οργανισμού που συναντιέται κάθε χρόνο στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Schwab μίλησε για τον τίτλο της φετινής διοργάνωσης («Globalization 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution») και εξήγησε πως η παγκοσμιοποίηση, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, δεν κινδυνεύει και δεν απειλείται για την ώρα από τις εθνικές μεταρρυθμίσεις.

Διαβλέπει όμως πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη διεθνή οικονομική σταθερότητα είναι οι ανισότητες που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτές οι εμπορικές ανισορροπίες αντιπροσωπεύουν στη συλλογιστική του μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είναι θιασώτης της ελεύθερης αγοράς χωρίς όρια. Ένα τέτοιο μοντέλο άκρατου φιλελευθερισμού πρέπει να βασίζεται στη σταθερότητα και την ισότητα για να δουλέψει, λέει χαρακτηριστικά, συνθήκες που δεν υπάρχουν στη διεθνή σκακιέρα.

Μιλώντας στη Sara Silverstein του Business Insider, ο Schwab είπε πως είναι οι οικονομικές ανισότητες που δείχνουν τα δόντια τους στην παγκόσμια οικονομία:

«Νομίζω πως είναι οι ανισότητες που έχουμε και δεν είναι μόνο οι ανισότητες του εμπορικού τομέα. Έχουμε ανισότητες, για παράδειγμα, στο οικονομικό σύστημα, με αυτό το χρέος των 250+ τρισεκατομμυρίων. Έχουμε επίσης ανισότητες που σχετίζονται σίγουρα με την τεχνολογική πρόοδο και θα μπορούσα να συνεχίσω κι άλλο … Πρέπει να δούμε αυτές τις ανισότητες».

Όσο για τις εμπορικές ανισότητες συγκεκριμένα, ο οικονομολόγος ισχυρίστηκε πως κι αυτές αποτελούν πρόβλημα από μόνες τους: «Αν τα εμπορικά ισοζύγια φτάσουν σε μια διάσταση που θα πιέζει το σύστημα και θα γεννά, ας πούμε, ρίσκα, τότε νομίζω πως θα πρέπει να εξισορροπήσουμε την κατάσταση. Κι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα με τον εμπορικό πόλεμο του παρόντος».