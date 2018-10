Αυτή είναι η μηνιαία δόση που εξοντώνει κάθε προσπάθεια για πλουτισμό

Κάθε οικογένεια παλεύει πια για να βγάλει τον μήνα και η αποταμίευση είναι στις μέρες μας άπιαστο όνειρο.

Μόνο που υπάρχουν κόστη και κόστη, έξοδα και έξοδα και δεν είναι όλα τα ίδια. Και ο ειδικός μάλιστα του χώρου Jeff Rose ισχυρίζεται πως μία οικονομική απόφαση είναι αυτή που φέρνει την ολοκληρωτική καταστροφή σε κάθε εισόδημα.

Η δόση για το καινούριο μας αυτοκίνητο! Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της αμερικανικής Experian, η μέση δόση για το οικογενειακό αυτοκίνητο περιορίζει δραστικά τις μηνιαίες αποδοχές, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια για οικονομική ευημερία.

The average car payment in US is now $499. That is straight up stupid. That much invested would be over $5M at retirement.

