Οργανωτικές αλλαγές στη Mercedes-Benz Ελλάς

Ο κ. Benjamin Prenz, νέος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Μετά από 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Mercedes-Benz Ελλάς, ο κύριος Joachim Wolf μετακινείται στη Mercedes-Benz Ουγγαρίας, αναλαμβάνοντας την εκεί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Νέος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) στη Mercedes-Benz Ελλάς αναλαμβάνει από την 1η Οκτωβρίου 2018, ο κύριος Benjamin Prenz.

Ο κ. Prenz ξεκίνησε την καριέρα του στον Όμιλο Daimler το 2002 στο Τμήμα Controlling του Γερμανικού Οργανισμού Πωλήσεων (MBVD) στο Βερολίνο, όπου σταδιακά ανέλαβε τις θέσεις Used Car Controlling, Executive Assistant of the CFO, ενώ το 2005 ανέλαβε ως Head of Revenue Controlling MB Cars. Το 2011 μετακινήθηκε στη Daimler Middle East & Levant στο Ντουμπάι ως Head of Revenue Controlling, όπου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του νεοσύστατου τμήματος Finance & Controlling στο Regional Office, ενώ το 2015 ο κ. Prenz μετακινήθηκε στη Σεούλ, στη Mercedes-Benz Κορέας ως Director Controlling, θέση που κατείχε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.