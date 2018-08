Κόβουν τις διαφημίσεις στα αμερικανικά μίντια οι Τούρκοι

Αερομαχίες… Τουρκίας και ΗΠΑ, οι οποίες ανεβάζουν και στον «αέρα» την κόντρα τους. Μετά το πάγωμα της παράδοσης των F-35 στην Τουρκία που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία περνά στην αντεπίθεση και κόβει κάθε διαφήμιση (και τα συνεπαγόμενα κονδύλια βεβαίως) από κάθε αμερικανικό μέσο.

Οι Τουρκικές Αερογραμμές ανακοίνωσαν ότι σταματούν κάθε διαφήμιση σε όλα τα μέσα που έχουν έδρα στις ΗΠΑ.

LATEST — Turkish Airlines decides to pull back all advertisements on US-based media, says it stands with Turkish government and people amid economic attacks by Trump pic.twitter.com/pFAIwtMsZR

— DAILY SABAH (@DailySabah) 14 Αυγούστου 2018