Αθηνά Λιμπάντση: Η τέχνη δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο, αλλά να μας ωθήσει να νιώσουμε, να καταλάβουμε τον άλλον

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«Μέσα από το παρελθόν μπορούμε να δούμε πιο καθαρά το σήμερα, η ιστορία λειτουργεί σαν καθρέφτης»

Για τις σειρές εποχές, αλλά και την συμβολή της τέχνης στην ψυχολογία του ανθρώπου μίλησε η Αθηνά Λιμπάντση στο περιοδικό Gala και τη δημοσιογράφο Πηνελόπη Μασούρη.

Η ηθοποιός θα συμμετάσχει στη νέα παραγωγή «Οι θάλασσες μας χώρισαν» της ΕΡΤ.

Ρωτήθηκε γιατί να μας ενδιαφέρουν, αλήθεια, σήμερα οι ιστορίες ενός αιώνα πριν και η Αθηνά Λιμπάντση απάντησεQ «Γιατί, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με τα ίδια ουσιαστικά ερωτήματα. Οι σχέσεις, οι επιλογές, οι αξίες και οι συνέπειες των πράξεων μας είναι ζητήματα που δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μέσα από το παρελθόν μπορούμε να δούμε πιο καθαρά το σήμερα. Η ιστορία λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης που μας θυμίζει πως, τελικά, αυτό που αλλάζει είναι οι συνθήκες, όχι η ανθρώπινη φύση. Ίσως γι’ αυτό τέτοιες ιστορίες εξακολουθούν να μας συγκινούν και να μας αφορούν τόσο βαθιά.

Από μόνη της, η τέχνη δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Μπορεί όμως να κάνει κάτι εξίσου σημαντικό: να μας ωθήσει να νιώσουμε, να καταλάβουμε τον άλλον, να αμφισβητήσουμε βεβαιότητες και να ανοίξουμε έναν διάλογο. Και ίσως κάθε μεγάλη αλλαγή να ξεκινά ακριβώς από εκεί, από μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και των ανθρώπων γύρω μας. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη δύναμη μας».