Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχαία της Ζακύνθου, τους έβαλα σε μπελάδες

0

Χαμός έγινε στις δύο παραστάσεις που είχε στο νησί

«Ξεπούλησαν» οι δύο παραστάσεις που έδωσε στην Ζάκυνθο ο Αλέξανδρος Τσουβέλας Δευτέρα και Τρίτη.

Ο δημοφιλής stand-up comedian γέμισε το Δημοτικό Θέατρο στη χώρα του νησιού, με το κοινό να τον αποθεώνει.

Από την άλλη μεριά, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος σε video που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η κοσμοσυρροή ήταν τέτοια που προκάλεσε προβλήματα στο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης και μάλιστα προκάλεσε δύο φορές διακοπή στους δρόμους.

Γι' αυτό θέλησε να ζητήσει συγγνώμη και ταυτόχρονα να ευχαριστήσει την Τροχαία Ζακύνθου για την υπομονή και τη στήριξη.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τροχαία της Ζακύνθου, που τους έβαλα σε μπελάδες με την παράσταση και είχαμε δύο διακοπές κυκλοφορίας. Συγγνώμη από τον κόσμο που περπατάει παραπάνω, γιατί δεν γίνεται τα αυτοκίνητα να φτάσουν εδώ στο υπαίθριο θέατρο.

Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό που θα ζήσουμε και απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεό του ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.