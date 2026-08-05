Λένα Παπαληγούρα: Μου λείπει πάρα πολύ ο πατέρας μου και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει

0

«Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει»

Με αφορμή τη θεατρική τους σύμπραξη στην καλοκαιρινή περιοδεία της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή η Λένα Παπαληγούρα και ο Μελέτης Ηλίας παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο, Αστέρη Κασιμάτη.

Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν και μίλησαν για τα λάθη και τα σωστά που κάνουν ως γονείς και σύντροφοι, αλλά και το πώς καταφέρνουν να βρίσκουν τις ισορροπίες στην καθημερινότητά τους.

Μεταξύ άλλων, η Λένα Παπαληγούρα ρωτήθηκε και για τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα.

«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει», εξομολογείται η ηθοποιός.

«Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει», σημειώνει.

Αισθάνεσαι τουλάχιστον πλήρης, ότι έζησες μαζί του πολλές στιγμές;

«Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», απαντά η Λένα Παπαληγούρα.