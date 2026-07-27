Marseaux: Δεν θεωρώ ότι είμαι και τόσο διάσημη – Βγάζω κυρίως τραγούδια με το πώς νιώθω

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«Νιώθω πως κάποια μέσα πλέον έχουν γίνει αρκετά τοξικά, οπότε έχω καταφέρει κάπως και έχω βάλει ένα φίλτρο για το τι κρατάω και το τι πετάω»

Για την πορεία της στη μουσική, τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision, αλλά και τη σχέση της με τη δημοσιότητα και τα social media μίλησε η Marseaux, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA».

Αναφερόμενη στη Eurovision, η Marseaux παραδέχθηκε πως εξακολουθεί να σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας νέας προσπάθειας στο μέλλον: «Επειδή όντως είναι μες στα πλάνα μου και στα όνειρά μου κάποια στιγμή να το δοκιμάσω, πιστεύω ότι θα ξαναδήλωνα συμμετοχή, όχι άμεσα, αλλά πιστεύω πως κάποια στιγμή θα το ξαναπροσπαθούσα.Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συνταγή. Έχουμε δει νικητές που έχουν πάει με μπαλάντες, έχουμε δει νικητές που έχουν πάει με ένα πιο dance κομμάτι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι στάνταρ».

Μιλώντας για τη μουσική της πορεία, εξήγησε πως η μεγαλύτερη συμβουλή που θα έδινε σε έναν νέο καλλιτέχνη είναι να ακολουθεί αυτό που πραγματικά αγαπά και όχι να κυνηγά τη δημοφιλία.

«Θα του πω να το κάνει σίγουρα, να το κάνει με προσήλωση και με αγάπη κυρίως, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό που εκτιμάει είναι την αλήθεια σου. Και να μην το κάνει απλά για να γίνει viral, γιατί τώρα είμαστε και σε μία εποχή που σκάνε κάποια πυροτεχνήματα και μετά ξεφουσκώνουν», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται την πίεση να κυκλοφορεί συνεχώς νέα τραγούδια μόνο και μόνο για να παραμένει στην επικαιρότητα. «Το νιώθω από πολλούς καλλιτέχνες που είμαστε στην ίδια ηλικία, αλλά εγώ βγάζω κυρίως τραγούδια με το πώς νιώθω ή με την έμπνευση», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των social media, εξηγώντας ότι, παρά την υπερπληροφόρηση, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο προβολής για τους νέους δημιουργούς.

«Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν κάποιο τρόπο για να διαφημίσουν τη μουσική τους και το έργο τους. Βέβαια τώρα περνάμε και σε μία άλλη κατάσταση της υπερπληροφόρησης, που δεν ξέρεις τι να πρωτοακούσεις γιατί κυκλοφορούν τα πάντα. Αλλά νιώθω πως αν ένα κομμάτι όντως είναι καλό, ποιοτικό και αληθινό, θα φτάσει στα σωστά αυτιά», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη δημοσιότητα και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι έχει επιλέξει να προστατεύει τον εαυτό της, αποφεύγοντας να διαβάζει τα περισσότερα από αυτά.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι και τόσο διάσημη. Νιώθω πως κάποια μέσα πλέον έχουν γίνει αρκετά τοξικά, οπότε έχω καταφέρει κάπως και έχω βάλει ένα φίλτρο για το τι κρατάω και το τι πετάω».

Όταν ρωτήθηκε αν αποφεύγει να διαβάζει τα σχόλια, απάντησε: «Εννοείται πως τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν. Δεν γίνεται. Αφού ξέρεις ότι θα δεις κάτι κακεντρεχές, άστο, μην το διαβάσεις καθόλου».